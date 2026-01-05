Cambio de look

Cómo elegir el corte de pelo perfecto para empezar 2026 con estilo

Un nuevo año puede ser la excusa perfecta para transformar tu look. Cambiar el corte de pelo no es solo una decisión estética, sino una forma de renovar la energía, reflejar tu personalidad y comenzar el 2026 con confianza. Te contamos qué tener en cuenta al elegir el estilo que mejor te represente.