El famoso volvió a estar en el centro de la escena mediática, esta vez por una particular frase que utiliza con sus parejas y que, al ser detectada por usuarios en redes, generó un aluvión de críticas y bromas. La historia detrás del “me muero con vos” que se convirtió en su sello sentimental.
Fede Bal y la frase con la que conquista en redes.
Federico Bal, hijo de Carmen Barbieri, no sólo es conocido por su carrera artística sino también por su agitada vida amorosa. En los últimos días, fue noticia por un detalle curioso: la frase "Me muero con vos", que utiliza como expresión de amor hacia sus parejas y que repitió públicamente en distintos momentos de sus relaciones.
El último episodio ocurrió en un posteo de su actual pareja, la actriz y conductora Evelyn Botto, quien compartió un resumen de su año con la frase: "El año que aprendí a volar". Bal comentó la publicación con su ya clásica expresión: “Me muero con vos”, y Botto respondió con un emoji de corazón.
¿Romántico empedernido o falta de originalidad?
El pasado vuelve: la misma frase, otra destinataria
Los usuarios de redes sociales no tardaron en notar que esa misma frase había sido escrita por Bal a otra de sus ex parejas. En particular, se viralizó una captura de pantalla que muestra cómo el 24 de febrero de 2024 el actor comentó con idénticas palabras una publicación de Flor Díaz, influencer con quien mantuvo una relación durante ese período.
La coincidencia desató una ola de reacciones en X e Instagram, donde no faltaron los comentarios irónicos: "Te morís con todas", "¿No tenés otra frase, Fede?", "Copiar y pegar los sentimientos no cuenta".
El debate se instaló en las plataformas sociales, dividiendo opiniones. Algunos defendieron a Bal, asegurando que se trata de una frase genuina que forma parte de su forma de comunicarse afectivamente. Otros, en cambio, cuestionaron su aparente falta de espontaneidad o creatividad a la hora de demostrar afecto.
Federico Bal ha sido protagonista de numerosos romances con figuras del espectáculo, incluyendo a Barbie Vélez, Laurita Fernández, Sofía Aldrey, Tamara Gala y Flor Marcasoli, entre otras. Varias de esas relaciones terminaron en escándalos mediáticos, principalmente vinculados a infidelidades y exposiciones públicas.
Con su actual pareja, Evelyn Botto, el vínculo parece atravesar un buen momento. Sin embargo, este tipo de situaciones reavivan las críticas y los recuerdos del pasado, alimentando la permanente lupa sobre su vida privada.
Un historial amoroso mediático.
¿Muletilla o romanticismo?
¿Es “me muero con vos” una frase universal del amor o simplemente una muletilla repetida por Bal en cada relación? La respuesta queda abierta a interpretación. Lo cierto es que el actor, nuevamente, logra estar en boca de todos con un simple comentario en Instagram.
Más allá del debate, el episodio deja en evidencia cómo las relaciones sentimentales de los famosos ya no solo se narran en revistas o televisión, sino que se construyen y deconstruyen en tiempo real en redes sociales. Cada palabra escrita, incluso desde el afecto, puede convertirse en tendencia o motivo de burla en cuestión de horas.