Carmen Barbieri y Morena Rial se dijeron de todo: “Sos un parásito”

Carmen Barbieri calificó de “chorra y vaga” a Morena Rial, luego de que la influencer lanzara duras críticas contra la conductora en sus redes sociales. Sin embargo, la reacción de Barbieri no se hizo esperar y también incluyó comentarios polémicos sobre el cuerpo y la vida personal de su interlocutora.
El enfrentamiento comenzó cuando Morena Rial publicó un mensaje cuestionando el programa “Con Carmen”, donde trabaja Barbieri, calificándolo de “patético”. Además, la influencer mencionó a Federico Bal, hijo de la conductora, cuestionando su comportamiento en eventos sociales.
Barbieri respondió con dureza: “Primero informate, Morena Rial. Chorra, vaga, no hacés nada, parásito. Sos un parásito”. Además, aclaró la situación que involucraba a su hijo: “Estaba en un McDonald’s, se armó un lío y sus guardaespaldas lo llevaron al auto. Nunca hubo pelea”.
Los fuertes posteos de Morena Rial.
La conductora remarcó nuevamente su postura: “Informate, Morena. Burra, sos una burra”, y aprovechó para promocionar su próxima obra: “Además de Canal 9 y mi programa, voy al Teatro Regina con Luisa Albinoni a hacer ‘Enemigas Íntimas’”.
Intercambio de mensajes picantes
En un giro más polémico, Barbieri añadió un comentario sobre el cuerpo de Morena: “Si querés venir, Morena, tengo tres asientos para que te sientes. Te quiero”, a pesar de la recomendación social de no opinar sobre el aspecto físico de otras personas.
Morena Rial, por su parte, continuó con las acusaciones y sumó a Yanina Latorre a la polémica: “Yanina, me acuerdo cuando me contabas lo cornuda que era Carmen. Ahora reconozco que siempre tenés la posta”.
Los fuertes posteos de Morena Rial.
La influencer cerró con un comentario cargado de ironía: “Carmen, pichón de ballena gorreada, toda tu vida con los gatos baratos que trabajan con vosy te llevan los panchos al camarín, mientras te hacían cornuda. Anciana decrépita, no te olvides de tomar las pastillas así no te infartás”.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.