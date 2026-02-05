Revelan la escala salarial de la temporada 2026: cuánto gana Colapinto

En la antesala de la temporada 2026, distintos reportes especializados volvieron a poner la lupa sobre los salarios base de la Fórmula 1, un rubro que refleja con crudeza la distancia entre campeones consolidados y pilotos que recién se afirman en la categoría.
Franco Colapinto, que afrontará su primera temporada completa como titular en Alpine, aparece en el escalón más bajo del orden salarial que circula en el paddock, con un fijo estimado muy por debajo de los nombres que dominan la parrilla desde hace años.
Los reportes diferencian salario fijo de bonos por resultados y acuerdos comerciales individuales.
Colapinto, en la base; las estrellas, arriba
En los listados de referencia, el grupo de ingresos mínimos suele ubicarse entre US$500.000 y US$1.000.000 anuales de salario base, una franja en la que suelen quedar encuadrados debutantes o pilotos con contratos iniciales.
En el otro extremo, Max Verstappen y Lewis Hamilton aparecen como los casos más altos del negocio, con cifras que se mueven en decenas de millones por temporada según estimaciones internacionales, muy por encima del resto del pelotón.
La brecha se vuelve todavía más visible cuando se compara el piso de la grilla con la cima: la diferencia puede multiplicarse varias decenas de veces, aun sin contar premios por resultados, bonos por objetivos o acuerdos comerciales individuales.
Qué incluye (y qué no) la cifra “base”
Los informes que circulan en cada temporada suelen diferenciar el salario fijo de los adicionales por rendimiento. En la F1, puntos, podios, campeonatos, cláusulas por objetivos y sponsors pueden modificar de manera significativa el ingreso total anual de un piloto.
En ese marco, el salario base de Colapinto lo ubica dentro del lote inferior, mientras Alpine inicia el año con la atención puesta en su rendimiento deportivo y en la evolución del auto a lo largo del calendario 2026.