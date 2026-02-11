Norris marca el ritmo en Bahréin y supera a Verstappen

La temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzó a tomar forma en el Circuito Internacional de Bahréin, donde se desarrolló la primera jornada de pruebas oficiales con los nuevos reglamentos técnicos.
Lando Norris llevó a McLaren al tope del clasificador en la primera jornada de ensayos de la Fórmula 1 en Bahréin, superando por apenas 0s129 a Max Verstappen. Con nuevos chasis y motores para 2026, los equipos comenzaron a mostrar sus cartas de cara al debut oficial en Australia.
En un contexto de adaptación a chasis y unidades de potencia completamente renovados, Lando Norris fue quien marcó el mejor tiempo del día al volante del McLaren.
El británico último campeón del mundo, detuvo el cronómetro en 1m34s669 a poco más de una hora del final de la sesión vespertina de cuatro horas, estableciendo la referencia definitiva de la jornada.
Max Verstappen, ex campeón, había liderado la sesión matutina con un registro de 1m35s443 y volvió a salir a pista por la tarde con el Red Bull. En los minutos finales consiguió mejorar hasta 1m34s798, quedando a apenas 0s129 de Norris.
El ajustado margen entre ambos anticipa un nuevo capítulo en una rivalidad que marcó la temporada anterior. Aunque se trata de pruebas y las cargas de combustible y programas de trabajo difieren entre equipos, el rendimiento de McLaren y Red Bull volvió a situarlos en la conversación principal.
Ferrari también mostró competitividad. Charles Leclerc, tras reemplazar a Lewis Hamilton en el SF-26 durante la tarde, se ubicó tercero con 1m35s190, a medio segundo de la punta.
Detrás de los tres primeros, Esteban Ocon colocó al Haas en la cuarta posición con 1m35s578, consolidando una jornada sólida para la escudería estadounidense. Oscar Piastri, George Russell (Mercedes) y Lewis Hamilton —quien giró en la sesión matinal— completaron los puestos siguientes.
Pierre Gasly fue el más rápido de Alpine en la tarde con un tiempo de 1m36s765, tras tomar el relevo de Franco Colapinto en el A526. Más atrás finalizaron Nico Hülkenberg con el Audi y Alex Albon con el Williams, ambos con actividad exclusivamente vespertina.
La nota adversa la dio Andrea Kimi Antonelli, quien sufrió inconvenientes técnicos en su Mercedes y apenas pudo completar 27 vueltas, cerrando el día en la undécima posición.
Uno de los focos de atención estuvo en la presencia de Sergio Pérez con Cadillac. El mexicano reemplazó a Valtteri Bottas durante la tarde y registró una mejor vuelta de 1m38s828, ubicándose 14°. Más allá del tiempo, el dato relevante fue que el equipo superó las 100 vueltas acumuladas entre ambos pilotos, cumpliendo con el objetivo de rodaje y recopilación de datos.
En contraste, Franco Colapinto tuvo una mañana complicada con Alpine. El argentino completó solo 28 giros debido a inconvenientes técnicos y marcó 1m40s330, quedando en la última posición entre los 18 pilotos que participaron de la jornada.
Con todavía dos días de pruebas por delante, los equipos continuarán evaluando fiabilidad, aerodinámica y correlación de datos en pista.
Aunque los tiempos deben leerse con cautela, el primer día dejó una señal clara: McLaren y Red Bull arrancan nuevamente como protagonistas en una temporada que promete redefinir el orden competitivo bajo el nuevo reglamento técnico.