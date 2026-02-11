Primer día de test oficiales

Norris marca el ritmo en Bahréin y supera a Verstappen

Lando Norris llevó a McLaren al tope del clasificador en la primera jornada de ensayos de la Fórmula 1 en Bahréin, superando por apenas 0s129 a Max Verstappen. Con nuevos chasis y motores para 2026, los equipos comenzaron a mostrar sus cartas de cara al debut oficial en Australia.