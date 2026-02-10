En San Marino

Susto sin consecuencias para Antonelli: Mercedes confirmó que el piloto salió ileso tras un accidente vial

El joven piloto italiano Andrea Kimi Antonelli sufrió un accidente de tráfico el pasado fin de semana cerca de su domicilio en San Marino. Mercedes confirmó que no hubo heridos y que el incidente no afectará su participación en los test de pretemporada de Fórmula 1 en Bahréin.