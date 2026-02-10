#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
En San Marino

Susto sin consecuencias para Antonelli: Mercedes confirmó que el piloto salió ileso tras un accidente vial

El joven piloto italiano Andrea Kimi Antonelli sufrió un accidente de tráfico el pasado fin de semana cerca de su domicilio en San Marino. Mercedes confirmó que no hubo heridos y que el incidente no afectará su participación en los test de pretemporada de Fórmula 1 en Bahréin.

Accidente en San Marino: Antonelli resultó ileso y Mercedes llevó tranquilidad. Credito: REUTERS/Yves HermanAccidente en San Marino: Antonelli resultó ileso y Mercedes llevó tranquilidad. Credito: REUTERS/Yves Herman
Seguinos en
Por: 

En la antesala de su viaje al Circuito Internacional de Bahréin, donde Mercedes comenzará esta semana los test oficiales de pretemporada, Andrea Kimi Antonelli fue protagonista de un accidente de tráfico que encendió momentáneamente las alarmas dentro del equipo alemán.

El episodio ocurrió el sábado por la noche en la autovía de Serravalle, a pocos kilómetros de la residencia del piloto en San Marino. De acuerdo con la información oficial, el joven italiano perdió el control de su vehículo y colisionó contra una barrera de seguridad.

El comunicado oficial de Mercedes

La escudería Mercedes confirmó el hecho a través de un comunicado, en el que llevó tranquilidad sobre el estado de salud del piloto:

Mirá tambiénTest de Bahréin: horarios, TV y todo sobre el estreno de Colapinto con el A526

“El pasado sábado por la noche, cerca de su domicilio en San Marino, Kimi se vio involucrado en un accidente de tráfico. La policía acudió al lugar tras recibir una llamada de Kimi. Su coche fue el único implicado y, aunque el vehículo sufrió daños, Kimi salió completamente ileso”.

Formula One F1 - Sao Paulo Grand Prix - Autodromo Jose Carlos Pace, Sao Paulo, Brazil - November 9, 2025 Mercedes' Andrea Kimi Antonelli celebrates on the podium after finishing second in the Sao Paulo Grand Prix REUTERS/Jean CarnielAccidente en San Marino: Antonelli resultó ileso y Mercedes llevó tranquilidad.

Según el parte de la policía de tráfico, no hubo otros vehículos involucrados ni personas lesionadas, y el incidente se limitó a daños materiales.

Un superdeportivo exclusivo, seriamente dañado

Antonelli conducía un Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ ‘Motorsport Collectors Edition’, una edición extremadamente exclusiva de la que solo se fabricaron 200 unidades a nivel mundial. Se trata de un modelo que Mercedes había destacado especialmente en las semanas previas a los test de Barcelona, cuando realizó la entrega oficial del vehículo al piloto.

Formula One F1 - Belgian Grand Prix - Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot, Belgium - July 25, 2025 Mercedes' Andrea Kimi Antonelli before sprint qualifying REUTERS/Yves HermanAccidente en San Marino: Antonelli resultó ileso y Mercedes llevó tranquilidad. Credito: REUTERS/Yves Herman

El auto se distingue por una carrocería pintada a mano con los colores de Petronas, además de un paquete aerodinámico específico que reduce la sustentación y un sistema de refrigeración optimizado. Bajo el capó, monta un motor V8 biturbo de 4.0 litros capaz de entregar 612 caballos de potencia.

Mirá tambiénWilliams reveló la decoración del FW48 en medio de un inicio de temporada complicado

Si bien el coche sufrió daños considerables, el episodio no tendrá consecuencias deportivas para Antonelli, que viajará según lo previsto a Sakhir. Resta saber, con algo de humor puertas adentro, cuál será la reacción de Toto Wolff cuando llegue la factura de reparación del exclusivo superdeportivo.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Fórmula 1
Automovilismo

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro