Motores bajo sospecha

Caso Mercedes y la compresión variable: la FIA busca un acuerdo para evitar una guerra legal en la F1

La Federación Internacional del Automóvil reconoce por primera vez un problema de interpretación reglamentaria en los nuevos motores de Fórmula 1 y busca una salida política y técnica para evitar que el campeonato 2026 quede atrapado en reclamaciones y tribunales. Mercedes queda en el centro de la polémica, mientras la mayoría de los fabricantes presiona por un cambio normativo urgente.