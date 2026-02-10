Caso Mercedes y la compresión variable: la FIA busca un acuerdo para evitar una guerra legal en la F1
La Federación Internacional del Automóvil reconoce por primera vez un problema de interpretación reglamentaria en los nuevos motores de Fórmula 1 y busca una salida política y técnica para evitar que el campeonato 2026 quede atrapado en reclamaciones y tribunales. Mercedes queda en el centro de la polémica, mientras la mayoría de los fabricantes presiona por un cambio normativo urgente.
La FIA intenta desactivar el conflicto por los motores Mercedes: “La F1 debe decidirse en la pista, no en los tribunales”.
Por primera vez desde que estalló la controversia, la FIA ha reconocido públicamente la existencia de un problema reglamentario vinculado a los motores Mercedes. El encargado de hacerlo fue Nikolas Tombazis, responsable técnico de la Federación para el área de monoplazas, quien dejó en claro que la discusión ya no es teórica, sino concreta y urgente.
El foco del conflicto está puesto en una solución desarrollada por Mercedes en su unidad de potencia M17, que incorporaría una segunda microcámara en la culata del motor V6.
Según interpretaciones técnicas, este diseño permitiría aumentar la relación de compresión cuando el motor alcanza temperatura de funcionamiento, pasando del 16:1 nominal establecido por el reglamento a valores cercanos a 18:1.
“Estamos aquí porque este gran cambio no solo afecta a los equipos, sino también a nosotros como FIA”, explicó Tombazis en un video publicado por el organismo. “Debemos asegurarnos de que los monoplazas compitan legalmente. Hay muchas novedades que debemos supervisar en términos de conformidad”.
Una mayoría contra Mercedes y el riesgo de judicialización
La situación se volvió aún más delicada tras la última reunión del Power Unit Advisory Committee (PUAC). Allí, una mayoría clara de fabricantes —Ferrari, Honda, Audi y Red Bull Powertrains— se manifestó a favor de cerrar la brecha reglamentaria y aislar la solución de Mercedes, incluso reescribiendo el reglamento técnico.
El temor en la FIA es evidente: que la nueva era de la Fórmula 1 comience con protestas formales, apelaciones ante el Colegio de Comisarios Deportivos y, eventualmente, acciones legales. Un escenario que Tombazis quiere evitar a toda costa.
“Queremos que la gente compita en la pista y no en el colegio de comisarios o en los tribunales”, sostuvo. “No queremos un campeonato de interpretación de las reglas, sino uno de capacidad de ingeniería y conducción”.
Mercedes, por su parte, amenaza con defenderse jurídicamente. En Brixworth aseguran que desarrollaron su solución basándose en aprobaciones previas y documentos de la propia FIA, lo que abre un frente legal complejo si el organismo decide dar marcha atrás.
El corazón del debate: ingenio técnico y zonas grises
Aunque inicialmente se mostró cauto, Tombazis terminó admitiendo el núcleo del problema: “Dado que hay ingenieros muy inteligentes que siempre buscan una ventaja, algunos han ideado una forma de aumentar potencialmente la relación de compresión cuando el motor está caliente. Esa es la discusión que estamos teniendo ahora”.
El reconocimiento es clave porque implica aceptar que el reglamento fue redactado con ambigüedades. No se trata de una infracción directa, sino de una interpretación avanzada de un área gris técnica, algo habitual en la historia de la Fórmula 1, pero que hoy amenaza con fracturar el paddock.
Incluso voces influyentes como Adrian Newey fueron directas. En la presentación del Aston Martin AMR26, el ingeniero británico afirmó: “Creo que todos los fabricantes de motores están de acuerdo, excepto uno. Ya veremos cómo acaba esto en Melbourne”.
¿Cambio de reglamento o solución política antes de Australia?
La FIA baraja una salida intermedia: la introducción de un sensor capaz de medir la relación de compresión en caliente, con el motor en funcionamiento. La propuesta surgida del PUAC implicaría un cambio real del reglamento técnico, no una simple directiva, lo que equivale a admitir que ciertas normas quedaron mal formuladas.
El objetivo de Tombazis es claro: llegar a una solución consensuada antes del inicio del campeonato. “Nuestra intención es resolver estos problemas para el inicio de la temporada”, afirmó.
Las pruebas de pretemporada en Baréin, que comienzan en las próximas horas, serán determinantes. Cuatro equipos utilizan motores Mercedes y no todos estarán dispuestos a ocultar su verdadero potencial, lo que podría acelerar definiciones.
Mientras la pista empieza a hablar, el trasfondo político y técnico sigue abierto. La pregunta ya circula en el paddock: ¿habrá paz reglamentaria o una guerra que marque el arranque de la nueva Fórmula 1?
