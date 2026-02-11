Verstappen lidera en Sakhir en el inicio de los test oficiales

La Fórmula 1 puso en marcha oficialmente este miércoles en el circuito de Sakhir la pretemporada 2026, dejando atrás el shakedown realizado a finales de enero en Barcelona. En las primeras cuatro horas de actividad, Max Verstappen volvió a marcar referencia al encabezar la tabla de tiempos con su Red Bull.
El neerlandés registró 1m35s433 cuando se cumplían las primeras dos horas de sesión, tiempo que ya no sería superado hasta el cierre del turno matutino.
Verstappen al frente en una mañana de adaptación
En un contexto de ajustes técnicos y adaptación a los cambios reglamentarios previstos para 2026, el mejor registro de Verstappen quedó cinco segundos y medio por encima de la pole position lograda por Oscar Piastri en el Gran Premio de Bahréin del año pasado, una referencia que refleja el carácter exploratorio de estas primeras jornadas.
El propio Piastri, con McLaren, finalizó segundo con 1m35s602, a apenas una décima y media del campeón. George Russell ubicó al Mercedes en el tercer puesto con 1m36s108.
Detrás se posicionaron Lewis Hamilton (Ferrari), quien protagonizó un trompo sin consecuencias en la curva 1 y cerró cuarto con 1m36s433, seguido por Esteban Ocon (Haas) y Arvid Lindblad (Racing Bulls).
Uno de los datos destacados fue el trabajo de Carlos Sainz, quien llevó a Williams al séptimo lugar y fue el piloto con mayor kilometraje de la mañana, completando 77 vueltas.
Mañana complicada para Colapinto
La sesión no fue sencilla para Franco Colapinto. El piloto argentino sufrió un inconveniente en su Alpine A526 poco después de cumplirse la primera hora y media de actividad, quedando detenido en la pista y provocando la primera bandera roja de la pretemporada.
Debut con complicaciones para Colapinto en el primer día de test oficial.
Hasta ese momento había completado 16 vueltas. Tras una hora de trabajo en el garaje, el equipo logró devolverlo a pista, aunque el programa quedó condicionado. Colapinto cerró la mañana con 28 giros totales —el menor registro de la sesión— y un mejor tiempo de 1m40s330, que lo ubicó 11° y último en la tabla.
En cuanto al kilometraje general, detrás de Sainz (77 vueltas) se ubicaron Lindblad (75), Verstappen (65) y Ocon (64). Lance Stroll, con Aston Martin, completó 33 giros.
Por la tarde habrá rotación de pilotos en varios equipos. Colapinto cederá su Alpine a Pierre Gasly, mientras Sergio Pérez reemplazará a Valtteri Bottas en Cadillac, estructura que se prepara para su debut en la categoría.
También cambiarán McLaren (Lando Norris por Piastri), Ferrari (Charles Leclerc por Hamilton), Mercedes (Andrea Kimi Antonelli por Russell), Audi (Nico Hülkenberg por Bortoleto) y Williams (Alex Albon por Sainz). En tanto, Verstappen, Lindblad, Ocon y Stroll completarán la jornada para sus respectivos equipos.
La actividad continuará en Sakhir con foco en la fiabilidad, la recopilación de datos y la evaluación aerodinámica, aspectos clave en esta primera semana de ensayos antes del inicio del campeonato en Australia.