Colapinto sumó kilómetros en un día exigente para Alpine en Bahréin

La escudería Alpine F1 Team afrontó una jornada compleja en el inicio de los ensayos de pretemporada de la Formula 1, en el Circuito Internacional de Bahréin. Con un auto completamente nuevo, el equipo debió resolver inconvenientes técnicos que condicionaron parte del programa previsto.
El argentino Franco Colapinto tomó el volante durante la sesión matutina y completó 28 vueltas, con un mejor registro de 1m40s330 que lo ubicó 18° en la tabla. Por la tarde, el francés Pierre Gasly giró 49 veces y marcó 1m36s765, tiempo que le permitió finalizar octavo.
Franco Colapinto.
En total, el equipo recorrió 77 vueltas —417 kilómetros— en una jornada desarrollada bajo cielo despejado, con ráfagas de viento y temperaturas que oscilaron entre los 22 y 27 grados.
Una mañana interrumpida
Colapinto explicó que la sesión no fue fluida debido a diversos contratiempos mecánicos que obligaron a detener el auto en más de una ocasión.
“No fue una mañana sencilla. Tuvimos algunos inconvenientes que recortaron buena parte del programa planificado. Es algo que puede suceder cuando se prueba un auto nuevo. Lo importante es aprender y aplicar soluciones para la próxima salida a pista”, señaló el piloto.
El argentino destacó además el trabajo realizado por el equipo para revertir la situación y anticipó que volverá a subirse al auto el viernes, con la expectativa de completar una jornada más productiva y continuar acumulando kilómetros en el proceso de desarrollo.
Reacción del equipo
El director general del equipo, Steve Nielsen, reconoció las dificultades del estreno, aunque valoró la respuesta interna. “Con un auto completamente nuevo siempre pueden aparecer inconvenientes. Lo fundamental es resolverlos con rapidez y evitar que se repitan. Hubo una reacción positiva del equipo y eso permitió que la sesión de la tarde fuera más consistente”, explicó.
El plan inmediato contempla que Gasly esté al volante durante toda la próxima jornada, con el objetivo de incrementar el kilometraje y seguir afinando el paquete técnico antes del inicio de la temporada.
Alpine continuará su trabajo en Sakhir con la mira puesta en optimizar rendimiento y confiabilidad, dos factores clave en la etapa inicial del calendario.