Bahréin

Fórmula 1: Ferrari domina el jueves en Sakhir

Charles Leclerc cerró el segundo día de pretemporada de la Fórmula 1 como el más rápido, tras marcar su mejor tiempo por la mañana y completar 139 vueltas. La jornada, sin embargo, volvió a ser complicada para Alpine, que sufrió una falla con Pierre Gasly y provocó una bandera roja en la sesión vespertina.