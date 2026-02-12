Fórmula 1: Ferrari domina el jueves en Sakhir

Charles Leclerc cerró el segundo día de pretemporada de la Fórmula 1 como el más rápido, tras marcar su mejor tiempo por la mañana y completar 139 vueltas. La jornada, sin embargo, volvió a ser complicada para Alpine, que sufrió una falla con Pierre Gasly y provocó una bandera roja en la sesión vespertina.
Leclerc impone condiciones en Bahréin. Credito: REUTERS/Jakub Porzycki
Ferrari marcó el pulso del segundo día de ensayos de la Fórmula 1 2026 en el Circuito Internacional de Sakhir. Charles Leclerc estableció un sólido 1m34s273 durante la sesión matutina y nadie logró superarlo en la tarde, lo que le permitió cerrar el jueves como el más veloz de la jornada tras completar 139 vueltas.
Leclerc estableció un sólido 1m34s273 durante la sesión matutina. Credito: REUTERS/Hamad I Mohammed
Detrás del monegasco se ubicó Lando Norris, quien quedó a 0s511 con McLaren y fue el piloto que más giró en el día, acumulando 149 vueltas, una señal clara del buen nivel de fiabilidad del equipo británico.
Ferrari y McLaren marcan el ritmo; Haas sorprende
Oliver Bearman dio la nota en los minutos finales al escalar al tercer lugar con el Haas VF-26 gracias a un registro de 1m35s394. El joven británico confirmó el progreso del equipo estadounidense en una jornada donde la consistencia fue clave.
George Russell finalizó cuarto con 54 giros, mientras que Hadjar terminó quinto tras completar 87 vueltas. Credito: REUTERS/Jakub Porzycki
Mercedes y Red Bull, en cambio, vivieron una mañana compleja. Andrea Kimi Antonelli y Isack Hadjar apenas pudieron completar tres y una vuelta respectivamente en el primer tramo del día. Sin embargo, ambos equipos lograron recuperarse por la tarde: George Russell finalizó cuarto con 54 giros, mientras que Hadjar terminó quinto tras completar 87 vueltas.
Gabriel Bortoleto ubicó al Audi en el sexto lugar, reforzando la tendencia de equipos que priorizaron el kilometraje por sobre las simulaciones agresivas.
Alpine: buen ritmo, pero final con bandera roja
Alpine volvió a mostrar dos caras en Bahréin. En términos de rodaje, el equipo francés fue competitivo durante gran parte del día: Pierre Gasly acumuló 97 vueltas y se posicionó séptimo con un tiempo de 1m36s723.
Sin embargo, cuando la sesión vespertina ingresaba en su tramo decisivo, el francés quedó detenido en la primera curva del circuito y provocó una bandera roja que marcó el final anticipado de su jornada.
El incidente volvió a encender interrogantes sobre la fiabilidad del A526, que ya había presentado inconvenientes el miércoles con Franco Colapinto. Pese al buen volumen de kilómetros, Alpine necesita cerrar los test con mayor solidez mecánica.
Cadillac se mete en el top 10
Cadillac logró insertarse entre los diez mejores gracias a Valtteri Bottas, quien registró 1m36s824 y terminó octavo con 67 vueltas, que se sumaron a las 42 completadas por Sergio Pérez en la mañana.
Alex Albon (Williams) y Nico Hülkenberg (Audi) completaron el top 10 en una jornada donde la diversidad de programas y cargas de combustible vuelve relativo el análisis puramente cronológico.
Cadillac logró insertarse entre los diez mejores gracias a Valtteri Bottas. Credito: REUTERS/Jakub Porzycki
La pretemporada concluirá este viernes en Bahréin. Franco Colapinto será el único piloto de Alpine en pista, mientras que Cadillac volverá a dividir el trabajo entre Pérez y Bottas.
Con Ferrari mostrando ritmo sólido, McLaren destacándose en consistencia y Alpine aún buscando estabilidad mecánica, el tercer día será clave para terminar de perfilar el panorama antes del inicio oficial de la temporada 2026.