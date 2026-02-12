Presentación oficial

El TC2000 vuelve a las calles de Buenos Aires con un megaevento automovilístico

Después de 13 años, el TC2000 volverá a competir en un circuito callejero porteño con el Gran Premio Ciudad de Buenos Aires – YPF INFINIA TURBOCLEAN. La primera fecha del campeonato 2026 se disputará el 13, 14 y 15 de marzo en el Parque de la Ciudad, en el marco de un festival automovilístico que reunirá también al Top Race, la Fórmula Nacional y la Fiat Competizione.