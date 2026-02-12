El TC2000 vuelve a las calles de Buenos Aires con un megaevento automovilístico
Después de 13 años, el TC2000 volverá a competir en un circuito callejero porteño con el Gran Premio Ciudad de Buenos Aires – YPF INFINIA TURBOCLEAN. La primera fecha del campeonato 2026 se disputará el 13, 14 y 15 de marzo en el Parque de la Ciudad, en el marco de un festival automovilístico que reunirá también al Top Race, la Fórmula Nacional y la Fiat Competizione.
Velocidad en el asfalto porteño: el TC2000 regresa tras 13 años
El automovilismo argentino volverá a tener un escenario urbano en la Ciudad de Buenos Aires. Este martes 10 de febrero, en el Palacio Libertad, se presentó oficialmente el Gran Premio Ciudad de Buenos Aires – YPF INFINIA TURBOCLEAN, que marcará el inicio del 47º Campeonato de TC2000 YPF Energía Argentina los días 13, 14 y 15 de marzo.
La competencia se disputará en el Circuito Callejero Parque de la Ciudad, un trazado de 2.590 metros que recorrerá las avenidas Roca y Escalada e incluirá un sector interno del predio. Será la primera vez en 13 años que la categoría compita en un circuito urbano porteño.
Del lanzamiento participaron Fabián Turnes, secretario de Deportes de la Ciudad; Eduardo Baca, presidente de la CDA del ACA; Alejandro Levy, presidente del TC2000 y Top Race; y los pilotos Matías Rossi y Franco Vivian.
Un circuito urbano con estándares internacionales
El trazado tendrá una recta principal de 952 metros sobre la avenida Roca, donde los SUV de 500 caballos de potencia podrían alcanzar velocidades cercanas a los 250 km/h.
Según explicó Eduardo Baca, el diseño y montaje del circuito cumple con exigentes protocolos de seguridad:
“Se están aplicando modelos internacionales y todos los lineamientos que la Comisión Deportiva Automovilística exige para este tipo de escenarios urbanos”.
Las obras comenzaron con anticipación y el montaje ya está en marcha. El evento contará con sector VIP, Fan Zone, áreas gastronómicas, paddock dentro del Parque de la Ciudad, boxes especialmente montados y estacionamientos diferenciados.
La propuesta apunta a trascender lo deportivo y convertirse en un festival urbano de tres días.
Un fin de semana con cuatro categorías en pista
El TC2000 abrirá su temporada 2026 en Buenos Aires, en la segunda campaña con los nuevos SUV de 500 HP que revolucionaron la categoría en 2025. Los principales pilotos del país iniciarán allí la lucha por el título.
La última experiencia callejera del TC2000 fue el 1° de abril de 2013 en el circuito de Recoleta, con victoria de Facundo Ardusso.
Velocidad en el asfalto porteño: el TC2000 regresa tras 13 años
El evento también incluirá: Top Race YPF Energía Argentina, que volverá a competir en un circuito callejero después de 24 años (su última vez fue en Montevideo en 2001).
Campeonato Argentino de Fórmula Nacional, que regresará a un trazado urbano tras su última experiencia en Santa Fe en 2013. Fiat Competizione, completando el programa deportivo.
La combinación de categorías refuerza el carácter integral del espectáculo y amplía la convocatoria a distintos públicos del automovilismo.
Un evento pensado como fiesta deportiva
Desde el Gobierno porteño destacaron el impacto del evento para la Ciudad. “Va a ser una fiesta del automovilismo, no solamente una carrera, sino un festival para que la gente lo disfrute”, señaló Fabián Turnes.
Por su parte, Alejandro Levy subrayó la magnitud de la organización: “No es un evento más. Es un evento muy grande, muy importante, que solo se puede hacer con una gran colaboración con el Gobierno de la Ciudad”.
Velocidad en el asfalto porteño: el TC2000 regresa tras 13 años
Las entradas ya se encuentran a la venta y la organización anticipa un fin de semana de alta convocatoria, combinando velocidad, tecnología y entretenimiento en un entorno urbano.
Con este regreso, Buenos Aires recupera una postal histórica del automovilismo: autos de competición recorriendo sus avenidas, ahora bajo estándares de seguridad modernos y con una puesta en escena acorde a los grandes eventos internacionales.