Mercedes cierra arriba en Bahréin, mientras Colapinto se mete en el top 10

La primera semana oficial de pretemporada de la Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Bahréin concluyó con un claro dominio de Mercedes. Andrea Kimi Antonelli lideró la jornada del viernes y selló un contundente 1-2 para el equipo alemán junto a George Russell.
Russell había marcado el ritmo en la sesión matutina con 1m33s918, pero en la tanda vespertina Antonelli tomó el control. El italiano salió a pista pasada la primera hora y media y rápidamente escaló posiciones: primero con 1m34s491, luego con 1m33s900 y finalmente con 1m33s669, el mejor registro de toda la semana.
Mercedes marca el ritmo en Bahréin. Credito: REUTERS/Jakub Porzycki
El tercer mejor tiempo fue para Lewis Hamilton, ahora en Ferrari, quien registró 1m34s209 en la mañana y completó 150 vueltas con el SF-26. Solo fue superado en kilometraje por Oscar Piastri, que giró 161 veces con el McLaren.
Max Verstappen e Isack Hadjar finalizaron quinto y sexto respectivamente para Red Bull, mientras que Esteban Ocon colocó al Haas en la séptima posición.
Colapinto suma kilómetros y confianza
Franco Colapinto protagonizó la jornada más productiva de Alpine en lo que va de la pretemporada. El argentino completó 144 vueltas —tercero en el ranking de giros del viernes— y marcó el octavo mejor tiempo con 1m35s806 en la parte final de la sesión.
Su consistencia y volumen de trabajo representan señales alentadoras para la escudería francesa, que busca dejar atrás una temporada irregular.
Colapinto se mete en el top 10. Credito: REUTERS/Jakub Porzycki
Por su parte, Sergio “Checo” Pérez fue 11° tras relevar a Valtteri Bottas en Cadillac. El mexicano completó 67 vueltas y registró 1m37s365. A pesar de inconvenientes matutinos que limitaron a Bottas a solo 37 giros, el nuevo equipo logró superar nuevamente el centenar de vueltas en el día.
Alpine apuesta a un concepto diferente para 2026
Más allá de los tiempos, Alpine también fue foco de atención por el diseño innovador de su A526 de cara a 2026. Durante el shakedown en Barcelona, observadores detectaron soluciones poco convencionales en el alerón.
El equipo de Enstone —históricamente proclive a explorar caminos propios desde su etapa como Renault— vuelve a diferenciarse con una suspensión delantera pullrod y un particular sistema en el flap del alerón trasero.
A diferencia del resto de la parrilla, cuando se activa la aerodinámica móvil, el mecanismo empuja hacia abajo la parte trasera de la aleta en lugar de elevar el sector delantero.
El director general del equipo, Steve Nielsen, admitió que el carácter exclusivo del concepto genera cierta inquietud: “Cuando algo es inusual no significa que esté mal, pero inevitablemente uno se pregunta si es la dirección correcta”.
Si la apuesta resulta visionaria o un riesgo innecesario, solo lo confirmará la pista cuando comience la temporada.