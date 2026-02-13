Fórmula 1: Russell marca el ritmo y Colapinto se consolida en el top 6 en la sesión matutina

La Fórmula 1 cerró la actividad matutina de este viernes en el Circuito Internacional de Sakhir con una jerarquía clara liderada por Mercedes.
En la última jornada de la primera semana de pruebas en Bahréin, George Russell pulverizó los cronómetros con el Mercedes, estableciendo la mejor marca hasta el momento. Por su parte, el argentino Franco Colapinto recuperó el tiempo perdido con una sesión sólida y productiva que lo ubicó entre los seis más rápidos.
La Fórmula 1 cerró la actividad matutina de este viernes en el Circuito Internacional de Sakhir con una jerarquía clara liderada por Mercedes.
En el cierre de la primera tanda de ensayos oficiales para la temporada 2026, George Russell dio un golpe de autoridad al marcar un registro de 1m33s918, la vuelta más rápida vista en lo que va de la pretemporada. Además de la velocidad, el británico demostró fiabilidad al completar 78 giros.
Detrás de Russell, el foco se centró en Lewis Hamilton. El siete veces campeón, ahora al mando de la Ferrari SF-26, firmó el segundo mejor tiempo (1m34s209) tras completar 69 vueltas, quedando a apenas tres décimas de su compatriota.
Por su parte, Max Verstappen volvió a pista con el Red Bull RB22 luego de sus críticas declaraciones sobre el nuevo reglamento.
Aunque el neerlandés se ubicó tercero, su tiempo de 1m35s972 lo dejó a dos segundos de la punta, sugiriendo que el equipo campeón aún se guarda sus mejores cartas mientras trabaja en tandas largas de evaluación.
Tras haber cedido el volante a Pierre Gasly durante el jueves, Franco Colapinto regresó a la cabina del Alpine A526 con una misión clara: acumular kilómetros.
El piloto argentino cumplió con creces, logrando un tiempo de 1m36s874 que lo posicionó en un meritorio sexto lugar, justo por detrás de los jóvenes talentos Oliver Bearman (Haas) y Oscar Piastri (McLaren).
Lo más positivo para el pilarense no fue solo el puesto, sino la constancia: completó 64 vueltas sin inconvenientes mecánicos, sanando la falta de rodaje del pasado miércoles. Colapinto seguirá al mando del monoplaza francés durante la sesión vespertina para profundizar en la configuración de carrera.
En la zona media y baja, la brecha de tiempos comenzó a estirarse. Carlos Sainz Jr. (Williams) y Gabriel Bortoleto (Audi) se mantuvieron a más de tres segundos de la cima, mientras que Lance Stroll cerró el top 10 con un Aston Martin que parece confirmar, al menos por ahora, las dificultades que el propio piloto canadiense había anticipado.
La nota negativa de la mañana volvió a ser para Cadillac. El equipo estadounidense sufrió su segunda bandera roja consecutiva, esta vez con Valtteri Bottas al volante.
El finlandés apenas pudo rodar 37 vueltas antes de que un fallo mecánico obligara a retirar el coche, dejando el box en silencio durante dos horas. Se espera que Sergio "Checo" Pérez pueda retomar el programa de pruebas por la tarde si los ingenieros logran solucionar los problemas de fiabilidad.