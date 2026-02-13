Test de Bahréin

Fórmula 1: Russell marca el ritmo y Colapinto se consolida en el top 6 en la sesión matutina

En la última jornada de la primera semana de pruebas en Bahréin, George Russell pulverizó los cronómetros con el Mercedes, estableciendo la mejor marca hasta el momento. Por su parte, el argentino Franco Colapinto recuperó el tiempo perdido con una sesión sólida y productiva que lo ubicó entre los seis más rápidos.