Argentina ya tiene rival y fechas confirmadas para el repechaje de la Copa Davis

Argentina ya conoce el rival que tendrá por delante para sostener su lugar en la élite de la Copa Davis: recibirá a Turquía en el repechaje, en una serie que marcará el regreso a la localía después de dos temporadas sin jugar en casa.
La serie ante Turquía marcará el regreso de la localía tras dos años de competencia en el exterior. Con la sede aún por definir, el tenis nacional pone la mira en el fin de semana del 19 de septiembre.
El equipo de Javier Frana llega a esta instancia tras la caída 3-2 ante Corea del Sur en Busán, una eliminación que lo empujó a la llave de septiembre y encendió la necesidad de reordenar el proyecto en el corto plazo.
El sorteo se realizó en Londres y, al menos en los papeles, le entregó a la Argentina un cruce accesible: Turquía no presenta un singlista consolidado en la parte alta del ranking y su principal referencia aparece lejos de los primeros planos del circuito.
La serie, además, será la primera como local para Frana desde que asumió la capitanía. La sede todavía no fue confirmada, pero el hecho de definir en casa vuelve a ser un factor central para un equipo que necesita recuperar confianza y continuidad.
La eliminatoria se disputará el 18 y 19 de septiembre, o bien el 19 y 20, según el calendario oficial de la competencia. Ese fin de semana concentrará todas las llaves del World Group I en distintas sedes del mundo.
En el resto del cuadro del repechaje quedaron establecidos estos cruces: Australia-Polonia; Países Bajos-Colombia; Hungría-Luxemburgo; Brasil-Suiza; Finlandia-Mónaco; Dinamarca-Bulgaria; Serbia-Lituania; Eslovaquia-Grecia; Japón-Nueva Zelanda; Noruega-China; Suecia-China Taipéi; Perú-Paraguay.