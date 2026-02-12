#HOY:

Argentina ya tiene rival y fechas confirmadas para el repechaje de la Copa Davis

La serie ante Turquía marcará el regreso de la localía tras dos años de competencia en el exterior. Con la sede aún por definir, el tenis nacional pone la mira en el fin de semana del 19 de septiembre.

Javier Frana afrontará su primera serie como local al mando de Argentina. Foto: Reuters
Argentina ya conoce el rival que tendrá por delante para sostener su lugar en la élite de la Copa Davis: recibirá a Turquía en el repechaje, en una serie que marcará el regreso a la localía después de dos temporadas sin jugar en casa.

El equipo de Javier Frana llega a esta instancia tras la caída 3-2 ante Corea del Sur en Busán, una eliminación que lo empujó a la llave de septiembre y encendió la necesidad de reordenar el proyecto en el corto plazo.

Tennis - Davis Cup - Qualifiers - South Korea v Argentina - Gijang Gymnasium, Busan, South Korea - February 8, 2026 Argentina's Guido Andreozzi and Federico Agustin Gomez celebrate with captain Javier Frana after winning their match against South Korea's Jisung Nam and Uisung Park REUTERS/Kim Soo-HyeonArgentina llega al repechaje tras perder 3-2 ante Corea del Sur en Busán. Foto: Reuters

Sorteo favorable y un rival con menos peso en el ranking

El sorteo se realizó en Londres y, al menos en los papeles, le entregó a la Argentina un cruce accesible: Turquía no presenta un singlista consolidado en la parte alta del ranking y su principal referencia aparece lejos de los primeros planos del circuito.

La serie, además, será la primera como local para Frana desde que asumió la capitanía. La sede todavía no fue confirmada, pero el hecho de definir en casa vuelve a ser un factor central para un equipo que necesita recuperar confianza y continuidad.

Tennis - Davis Cup - Qualifiers - South Korea v Argentina - Gijang Gymnasium, Busan, South Korea - February 7, 2026 Argentina's Thiago Agustin Tirante reacts during his match against South Korea's Hyeon Chung REUTERS/Kim Soo-HyeonEl repechaje de World Group I se jugará el 18-19 o 19-20 de septiembre. Foto: Reuters

Fechas y el mapa completo del repechaje

La eliminatoria se disputará el 18 y 19 de septiembre, o bien el 19 y 20, según el calendario oficial de la competencia. Ese fin de semana concentrará todas las llaves del World Group I en distintas sedes del mundo.

En el resto del cuadro del repechaje quedaron establecidos estos cruces: Australia-Polonia; Países Bajos-Colombia; Hungría-Luxemburgo; Brasil-Suiza; Finlandia-Mónaco; Dinamarca-Bulgaria; Serbia-Lituania; Eslovaquia-Grecia; Japón-Nueva Zelanda; Noruega-China; Suecia-China Taipéi; Perú-Paraguay.

Tenis
Copa Davis

