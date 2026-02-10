Wilander reavivó el reclamo por Vilas número 1: “Cada día sin corregirlo es una injusticia”

El ex número 1 del mundo Mats Wilander volvió a poner en agenda una vieja discusión del tenis: el reconocimiento oficial de Guillermo Vilas como líder del ranking ATP. Lo hizo en una entrevista con el medio especializado Clay, con una frase que apuntó directo al corazón del reclamo.
“Cada día que pasa sin corregir esto es una injusticia mayor, sobre todo considerando su salud”, sostuvo el sueco, quien además remarcó que, si existe evidencia documental, negar esa condición “es un error histórico”.
Wilander, campeón de siete Grand Slams y ex líder del circuito, no habló desde la nostalgia sino desde una lógica de registro. Su planteo se apoya en la investigación que sostiene que Vilas debió figurar como número 1 durante un período concreto, aunque la ATP nunca lo incorporó a su historial oficial.
Mats Wilander fue número 1 del mundo y ganó siete títulos de Grand Slam.
La investigación que apuntó al ranking de 1975 y 1976
El reclamo tomó fuerza en la última década por el trabajo del periodista Eduardo Puppo y el matemático Marian Ciulpan, quienes reconstruyeron el sistema de cómputo de puntos de aquella época y concluyeron que Vilas habría sido número 1 entre 1975 y 1976, por varias semanas.
Según esa reconstrucción, la falta de un registro completo y estandarizado del ranking en aquellos años habría provocado que el liderazgo del argentino no quedara asentado como sí ocurrió con otras trayectorias. Ese “vacío” histórico es el que, para Wilander, debería ser corregido.
El sueco también recordó que enfrentó varias veces a Vilas y que su figura excede los números: para una generación, “Willy” representó un modelo de profesionalismo, constancia y pertenencia, con una influencia que marcó al tenis sudamericano en la era previa a la globalización del circuito.
El reclamo por el número 1 de Vilas se apoya en una investigación de Eduardo Puppo y Marian Ciulpan
Por qué la ATP no lo reconoce
La ATP, hasta ahora, no reconoció oficialmente el cambio, pese a la difusión del estudio y a la presión pública de figuras del tenis. El punto central del reclamo es que la corrección sea institucional: que el organismo incorpore a Vilas como número 1 en su listado histórico y, con eso, repare una discusión que se repite año tras año.
El antecedente que suele compararse es el del tenis femenino: en 2007, la WTA reconoció de manera retrospectiva a Evonne Goolagong Cawley como número 1 del mundo durante dos semanas en 1976, varios años después de su retiro. Ese caso se transformó en un espejo para el reclamo que rodea a Vilas.
En ese marco, las palabras de Wilander funcionan como un respaldo simbólico fuerte: no llegan desde la periferia, sino desde un campeón que fue parte de la elite del ranking y que hoy plantea que el archivo también debe ser justo.