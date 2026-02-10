Tenis

Wilander reavivó el reclamo por Vilas número 1: “Cada día sin corregirlo es una injusticia”

Mats Wilander pidió que la ATP reconozca a Guillermo Vilas como número 1, a partir de una investigación que recalculó el ranking de 1975-1976. “Si hay pruebas, no hacerlo es un error histórico”, dijo.