Con 12 tenistas locales, se pone en marcha la 26° edición del Argentina Open
El ATP 250 se desarrollará hasta el próximo 15 de febrero en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, escenario histórico del torneo porteño. El brasileño João Fonseca es el vigente campeón y regesó a defender su título.
El Buenos Aires Lawn Tennis Club recibe el 26° Argentina Open. Foto: Reuters.
Este lunes se pondrá en marcha la 26ª edición del Argentina Open sobre las canchas de polvo de ladrillo del histórico Buenos Aires Lawn Tennis Club. El cuadro principal contará con la presencia de 12 tenistas argentinos y tendrá como primer sembrado a Francisco Cerúndolo, finalista en las ediciones 2021 y 2025. Todas las jornadas se podrán seguir en vivo por TyC Sports.
Tomás Etcheverry, ocupa el puesto 54 del escalafón mundial, debuta en el ATP 250 de Buenos Aires ante el italiano Andrea Pellegrino (143°), ganó sus dos encuentros de la clasificación para ser parte de los 32 jugadores que buscarán adueñarse del título.
En la antesala a su primer compromiso en el certamen porteño, Etcheverry manifestó: “Vengo trabajando mucho para que el juego sea más hacia adelante, ser más agresivo y estar mucho más atento al cierre de las jugadas. Jugar acá, en casa, es una sensación distinta a la que quizás no estamos acostumbrados a lo largo de todo el año. En mi caso, me gusta mucho, lo disfruto, y tener la oportunidad de que mis seres queridos me puedan ver me encanta”. La organización programó el partido entre el platense y el italiano para el tercer turno de la cancha central, no antes de las 18:30 (hora argentina).
No obstante, Lautaro Midón (231°) fue el único tenista argentino que logró acceder al cuadro principal del Argentina Open. El correntino, de 21 años, recibió una invitación de la organización para disputar la qualy y capitalizó la oportunidad.
En su debut en la etapa clasificatoria del torneo de Buenos Aires se impuso con autoridad al brasileño Felipe Meligeni Alves (226°) por un doble 6-2. Luego, este domingo, en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club, venció al colombiano Daniel Galán (191°) por 6-4, 4-6 y 6-3 para sellar su ingreso a un main draw ATP Tour por primera vez en su carrera.
Lautaro Midón celebró su clasificación al cuadro principal del Argentina Open. Crédito: Prensa Argentina Open.
En la primera ronda Midón se medirá con el español Pedro Martínez (77°), en el segundo turno del court principal, no antes de las 14:30.
Con la clasificación en sus bolsillos, Midón comentó: “Muy contento por pasar la qualy, es algo muy lindo y más porque se juega en Argentina. Mañana tengo otro desafío y quiero ganarlo. Desde chico soñé con ganar un partido como el de hoy, poder jugar acá con público. Mi familia vino a verme y poder compartir con ellos la euforia es muy lindo”.
Al repasar su camino hasta este presente, el correntino recordó los momentos más difíciles de su carrera y las dudas que atravesó en sus primeros años como profesional: “Todos los jugadores pasan por distintos momentos en sus carreras. Yo atravesé etapas muy difíciles, en las que no sabía si iba a seguir jugando y tenía muchas dudas".
"Hubo momentos muy duros, sobre todo cuando hice el cambio de venir de Corrientes a Buenos Aires. En ese período tuve un sponsor y fueron dos años de mi carrera que la pasé muy mal, con muchas incertidumbres sobre qué iba a ser de mi vida”, agregó.
Y admitió: “Recibía mucha presión por parte de mis sponsors y no podía jugar suelto. No me sentía bien dentro de la cancha porque sabía que, una vez que terminara el partido, iban a venir consecuencias negativas. Hasta que no logré soltar esa parte, no pude disfrutar realmente del tenis. Ahí se produjo un antes y un después para mí”.
Alex Barrena (180°) cerrará la primera jornada del ATP de Buenos Aires frente al checo Vit Kopriva (97°), no antes de las 20:00. El argentino, que recibió una invitación para el cuadro principal, se medirá por primera vez con el tenista europeo de 28 años. Cabe destacar que el primer partido de la jornada lo disputarán el bosnio Damir Dzumhur (62°) y el boliviano Hugo Dellien (149°).
El cuadro principal del Argentina Open 2026. Crédito: Prensa Argentina Open.
Cerúndolo: “Soy el N°1 de Argentina, sé que me van a pegar”
Francisco Cerúndolo respondió a las críticas recibidas por ausentarse a los Qualifiers (eliminatorias) de la Copa Davis con el equipo argentino en la derrota en la serie frente a Corea del Sur como visitante. El mejor tenista albiceleste de la actualidad dio su punto de vista en una conferencia de prensa previa al Argentina Open y habló por primera vez de su baja con el equipo nacional.
“Respecto a la Copa Davis, hablamos con Javi (Frana) y fue una decisión que tomamos con mi equipo el no poder ir ahí. Obvio que duele la decisión tomada, no es algo que, que yo quiera ni que me guste, pero sí hay que priorizar otras cosas. Durante todos estos años había jugado casi todas las series de Copa Davis a las que me habían llamado", comenzó el tenista de 27 años.
"Esta vez no se pudo por diferentes motivos, pero, pero no es que estoy contento por no haber ido. La verdad que a mí me encanta jugar para Argentina. Siempre que lo hice traté de hacerlo de la mejor manera", agregó.
En cuanto a los comentarios negativos que recibió por no estar en Corea del Sur representando al país en la serie, Cerúndolo fue tajante: “Críticas y opiniones siempre va a haber. Cualquiera puede hablar, es gratis. Se entiende y es algo que tuve que ir aprendiendo a lo largo de toda mi carrera".
"De mi parte, ser el número uno Argentina implica que cualquier movimiento que yo haga va a dar que hablar y voy a escuchar diferentes cosas. Trato de no leer muchas cosas; algunas sí, otras no, pero sé que muchas veces me van a pegar. Sé que otros no y los entiendo", dijo el mejor tenista argentino del momento.
Sobre el tema Copa Davis y el armado del equipo, Fran reflexionó: “Es lógico que todos quieren que los mejores del país estén en un equipo. No se pudo esta vez, pero creo que en los últimos cuatro o cinco años habíamos dado la cara en casi todas las series".
"En esta quedó muy complicada. Cada uno habrá tomado sus decisiones. Trato de no meterme mucho ahí en las opiniones que da la gente, pero en el fondo quedan los que sé que tienen buena onda y los que no", dijo en el final de su conferencia de prensa.