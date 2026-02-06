Argentina Open: Federico Coria recibió una wild card y jugará el cuadro principal

Mirá tambiénLos argentinos que disputarán la qualy del ATP de Buenos Aires: cuatro nombres y el objetivo del cuadro principal
La organización del Argentina Open confirmó este viernes que Federico Coria disputará el cuadro principal del torneo gracias a una wild card. La noticia se comunicó a través de las redes oficiales del certamen, con un mensaje de bienvenida para el rosarino.
Coria, de 33 años, aparece actualmente en el puesto 312 del ranking ATP, después de un 2025 condicionado por problemas físicos. En agosto pasado pasó por el quirófano para operarse el codo derecho con el objetivo de retomar su carrera en el circuito.
El regreso tras un año de lesiones
El último partido oficial de Coria fue a principios de agosto, cuando perdió en octavos de final del Challenger de Bonn, en Alemania, frente al austríaco Joel Schwärzler. Desde entonces, el calendario estuvo atravesado por la rehabilitación y el proceso de recuperación.
La invitación al cuadro principal representa una vuelta al ATP de Buenos Aires para un jugador que tuvo su mejor semana en el torneo en la edición 2024, cuando se instaló entre los cuatro mejores en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.
Semifinalista en 2024 y más argentinos confirmados
En aquella campaña, Coria superó al austríaco Sebastian Ofner, al británico Cameron Norrie y a Sebastián Báez. Su recorrido se detuvo en semifinales ante Facundo Díaz Acosta, quien luego se consagró campeón del torneo.
Con la wild card para Coria, habrá al menos 10 argentinos en el cuadro principal: Francisco y Juan Manuel Cerúndolo, Báez, Camilo Ugo Carabelli, Tomás Etcheverry, Mariano Navone, Francisco Comesaña, Román Burruchaga, Díaz Acosta y Coria.
Qualy desde el sábado y cuadro principal el lunes
La actividad del Argentina Open comenzará este sábado con la primera ronda de la clasificación. Allí competirán Alex Barrena, Lautaro Midón y Bautista Torres, que buscarán sumarse al cuadro principal.
Los partidos del main draw están programados para iniciar el lunes, con el objetivo de completar la grilla definitiva de la semana en el torneo que abre la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo.