Argentina Open 2026

Los argentinos que disputarán la qualy del ATP de Buenos Aires: cuatro nombres y el objetivo del cuadro principal

Este sábado 7 de febrero arranca la clasificación del Argentina Open. Román Burruchaga, Alex Barrena, Federico Coria y Lautaro Midón buscarán ganar dos partidos para meterse en el cuadro principal del ATP 250.