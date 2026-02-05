Los argentinos que disputarán la qualy del ATP de Buenos Aires: cuatro nombres y el objetivo del cuadro principal
Este sábado 7 de febrero arranca la clasificación del Argentina Open. Román Burruchaga, Alex Barrena, Federico Coria y Lautaro Midón buscarán ganar dos partidos para meterse en el cuadro principal del ATP 250.
Este sábado se pondrá en marcha la qualy del Argentina Open, instancia que definirá los últimos boletos al cuadro principal del ATP 250 de Buenos Aires. Entre los anotados aparecen cuatro tenistas argentinos con chances de sumarse a la lista local ya confirmada.
Román Burruchaga y Alex Barrena ingresaron a la clasificación por ranking, mientras que Federico Coria figura con ranking protegido. El cuarto representante argentino será Lautaro Midón, que recibió una invitación para disputar la qualy.
Federico Coria figura con ranking protegido
La qualy exige dos victorias consecutivas para acceder al cuadro principal, por lo que el recorrido es breve pero decisivo. El torneo forma parte del inicio de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo.
Midón, invitación y oportunidad
La presencia de Midón se explica por la wild card otorgada por la organización para la clasificación, una vía habitual para sumar jóvenes o proyectos locales al torneo. El tenista buscará aprovechar la chance en un fin de semana clave para su temporada.
Román Andrés Burruchaga ingresó por ranking
En el caso de Coria, la qualy aparece como una posibilidad concreta de sumar ritmo y resultados tras un tramo reciente con menos continuidad, mientras que Burruchaga y Barrena intentarán capitalizar su posición en el ranking para dar el salto al main draw.
Los argentinos ya confirmados en el main draw
Más allá de la clasificación, el cuadro principal ya cuenta con una presencia argentina numerosa, con nombres que suelen ser protagonistas del certamen. Entre ellos aparece Francisco Cerúndolo, quien encabeza la lista de entrada publicada para el torneo 2026.
La programación de la qualy y el sorteo terminarán de ordenar el camino de cada jugador rumbo a los últimos lugares disponibles para el cuadro principal, que se completa con los clasificados y eventuales invitaciones.