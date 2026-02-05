#HOY:

Copa Davis: Argentina confirmó el equipo para debutar ante Corea del Sur

Javier Frana definió a Thiago Tirante y Marco Trungelliti para los singles y a Guido Andreozzi con Federico Gómez para el dobles. La serie se jugará del 6 al 8 de febrero en Busan.

La Selección argentina de tenis ya tiene formación confirmada para el estreno en la primera ronda de los Qualifiers 2026 de la Copa Davis, con serie programada del 6 al 8 de febrero ante Corea del Sur en el Gijang Gymnasium de Busan, sobre superficie rápida indoor.

El capitán Javier Frana dispuso que Thiago Tirante y Marco Trungelliti sean los singlistas para buscar los dos primeros puntos de la llave, mientras que el partido de dobles quedará a cargo de Guido Andreozzi y Federico Gómez.

En la antesala, el equipo argentino completó días de entrenamientos en la sede de la serie con un plantel integrado por Tirante, Trungelliti, Gómez, Andreozzi y Juan Pablo Ficovich, quien se sumó a la delegación tras la baja de Andrés Molteni.

Declaraciones y análisis del rival

Frana destacó el progreso en las prácticas y explicó que la preparación incluyó ajustes por las condiciones de la cancha y la planificación del dobles ante la modificación del plantel por razones físicas.

Del lado local, Corea del Sur contará con Soon Woo Kwon, Hyeon Chung, Sanhui Shin y la dupla de doblistas Ji Sung Nam y Uising Park, según la nómina difundida en la previa de la serie.

La llave forma parte del camino a las Finales, con un cruce a eliminación directa en el que el ganador avanzará a la siguiente instancia de los Qualifiers.

Días, horarios y TV

El sorteo para definir el orden de los partidos está previsto para este jueves por la noche (hora argentina), ya viernes en Corea del Sur, y la serie comenzará el viernes 6 a las 23 (Argentina), con continuidad hasta la madrugada del domingo 8.

La transmisión en vivo estará a cargo de TyC Sports y DSports, con cobertura de los encuentros desde Busan.

