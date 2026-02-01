Histórico: Carlos Alcaraz se convirtió en el más joven en completar los cuatro Grand Slam

Carlos Alcaraz se consagró campeón del Abierto de Australia 2026 tras remontar la final frente a Novak Djokovic y quedarse con el partido por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5. El español sumó el título en Melbourne y completó el pleno de trofeos “major” en su carrera.
El triunfo le permitió convertirse en el jugador más joven en conquistar los cuatro torneos de Grand Slam. El registro se estableció con 22 años, ocho meses y 27 días, en una marca de precocidad que lo ubicó por delante de Don Budge, quien lo había logrado en 1938.
El español se convirtió en el más joven en completar los cuatro Grand Slam. Foto: Reuters
Marca de precocidad
La definición ante Djokovic se resolvió en cuatro sets y consolidó la mejora de Alcaraz desde el segundo parcial. Tras ceder el primero por 6-2, igualó el partido con un 6-2, pasó al frente con 6-3 y cerró el cuarto set 7-5 para asegurar el campeonato.
Con este resultado, el español quedó asociado a un grupo reducido de tenistas que completaron el Grand Slam de carrera. El dato incluye, además, su condición de haber alcanzado el número uno del mundo en el circuito.
La marca superó el antecedente histórico de Don Budge, establecido en 1938.
Lista de campeones
En el listado histórico, Alcaraz fue incluido junto a Andre Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal y el propio Djokovic, quienes también completaron los cuatro torneos grandes y llegaron al primer puesto del ranking.
De acuerdo con los datos del palmarés difundidos tras la final, el título en Australia elevó su cuenta de torneos grandes a siete. El registro se actualizó tras el campeonato logrado en el primer Grand Slam de la temporada 2026.