A los 22 años

Histórico: Carlos Alcaraz se convirtió en el más joven en completar los cuatro Grand Slam

Carlos Alcaraz venció a Novak Djokovic por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 en la final del Abierto de Australia 2026 y se convirtió en el tenista más joven en ganar los cuatro torneos de Grand Slam.