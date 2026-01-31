#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Duelo generacional en Melbourne

Una final para la historia: Alcaraz y Djokovic van por la gloria en Australia

Este domingo el número uno del mundo y el máximo ganador de la historia del tenis disputarán el título del Abierto de Australia en un duelo que puede marcar una era. Será desde las 5:30 de la mañana (hora argentina) por la pantalla de Disney+ Premium.

Hace un año se enfrentaban por los 4tos. de final. Este domingo definen el título. Credito: ATP TOURHace un año se enfrentaban por los 4tos. de final. Este domingo definen el título. Credito: ATP TOUR
Seguinos en
Por: 

El español Carlos Alcaraz (1° del ranking ATP) y el serbio Novak Djokovic (4°) se enfrentarán este domingo desde las 5:30 de la mañana (hora argentina por Disney+ Premium) en la final del Abierto de Australia, en un partido que promete quedar en la historia del tenis gane quien gane.

El encuentro definitorio del primer Grand Slam de la temporada reunirá al máximo exponente de la nueva generación con el jugador más ganador de todos los tiempos.

Tennis - Australian Open - Melbourne Park, Melbourne, Australia - January 31, 2026 Serbia's Novak Djokovic celebrates winning his semi final match against Italy's Jannik Sinner REUTERS/Jaimi JoyAlcaraz y Djokovic definen el Abierto de Australia en una final histórica. Credito: REUTERS/Jaimi Joy

Alcaraz llega a la final tras protagonizar una de las semifinales más memorables del torneo ante el alemán Alexander Zverev (3°). El murciano se impuso luego de casi cinco horas y media de juego, en un partido de enorme desgaste físico y emocional.

Mirá tambiénCuenta regresiva para el Quini 6 Rosario Challenger: dobles confirmados y jóvenes promesas en escena

Durante gran parte del encuentro, el español jugó condicionado por calambres que le impidieron rendir al ciento por ciento e incluso estuvo cerca del retiro.

Zverev llegó a sacar para partido en el quinto set, pero Alcaraz mostró una fortaleza mental extraordinaria para revertir la situación y quedarse con una victoria que ya forma parte de su corta pero brillante carrera.

El récord que persigue el número uno

En caso de consagrarse campeón, Alcaraz, con apenas 22 años, se convertirá en el jugador más joven de la Era Abierta en completar el Grand Slam de carrera, es decir, ganar los cuatro torneos grandes: Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open. Un logro reservado hasta ahora solo para leyendas del deporte.

FILE PHOTO: Tennis - Davis Cup Finals - Quarter Final - Netherlands v Spain - Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena Arena, Malaga, Spain - November 19, 2024 Spain's Carlos Alcaraz reacts during their match against Netherlands' Botic van de Zandschulp and Wesley Koolhof REUTERS/Juan Medina/File PhotoAlcaraz y Djokovic definen el Abierto de Australia en una final histórica. Credito: REUTERS/Jaimi Joy

Del otro lado de la red estará Novak Djokovic, considerado por muchos como el mejor tenista de la historia.

El serbio, que cumplirá 39 años en los próximos meses, viene de lograr una victoria monumental frente al italiano Jannik Sinner (2°), quien lo había derrotado en los cinco enfrentamientos previos.

Djokovic se impuso en un duelo de más de cuatro horas, en cinco sets y con un nivel altísimo, demostrando que sigue siendo un competidor formidable en las grandes citas.

Mirá tambiénRybakina fue más que Sabalenka y se quedó con el Australian Open

Si logra el título, Djokovic levantará por undécima vez el trofeo del Abierto de Australia, torneo que ya conquistó en 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 y 2023. Además, alcanzará su 25° título de Grand Slam, superando los 24 de la australiana Margaret Court y convirtiéndose en el tenista —hombre o mujer— más ganador en individuales.

Un historial que anticipa un clásico

El duelo de este domingo será el décimo enfrentamiento entre ambos, con Djokovic liderando el historial por 5 a 4. Además, será la quinta vez que se crucen en una final, instancia en la que siempre ofrecieron partidos de altísimo nivel.

Tennis - U.S. Open - Flushing Meadows, New York, United States - September 5, 2025 Spain's Carlos Alcaraz celebrates winning his semi final match against Serbia's Novak Djokovic REUTERS/Eduardo MunozAlcaraz y Djokovic definen el Abierto de Australia en una final histórica. Credito: REUTERS/Eduardo Munoz

Alcaraz se impuso en las finales de Wimbledon 2023 y 2024, mientras que Djokovic ganó en el Masters 1000 de Cincinnati 2023 y en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde logró el único gran título que faltaba en su carrera.

Mirá tambiénOlivo, segundo invitado para el main draw del Quini 6 Rosario Challenger

La final del Abierto de Australia no solo definirá al campeón del primer Grand Slam del año. También pondrá en juego la consolidación de una nueva era o la extensión definitiva de un legado irrepetible.

Tennis - U.S. Open - Flushing Meadows, New York, United States - August 24, 2025 Serbia's Novak Djokovic celebrates winning his first round match against Learner Tien of the U.S. REUTERS/Eduardo Munoz TPX IMAGES OF THE DAYAlcaraz y Djokovic definen el Abierto de Australia en una final histórica. Credito: REUTERS/Eduardo Munoz

El partido promete ser un capítulo inolvidable en la historia del tenis mundial.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Tenis
Australia
Australian Open
Novak Djokovic

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro