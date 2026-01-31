Una final para la historia: Alcaraz y Djokovic van por la gloria en Australia
Este domingo el número uno del mundo y el máximo ganador de la historia del tenis disputarán el título del Abierto de Australia en un duelo que puede marcar una era. Será desde las 5:30 de la mañana (hora argentina) por la pantalla de Disney+ Premium.
Hace un año se enfrentaban por los 4tos. de final. Este domingo definen el título. Credito: ATP TOUR
El español Carlos Alcaraz (1° del ranking ATP) y el serbio Novak Djokovic (4°) se enfrentarán este domingo desde las 5:30 de la mañana (hora argentina por Disney+ Premium) en la final del Abierto de Australia, en un partido que promete quedar en la historia del tenis gane quien gane.
El encuentro definitorio del primer Grand Slam de la temporada reunirá al máximo exponente de la nueva generación con el jugador más ganador de todos los tiempos.
Alcaraz y Djokovic definen el Abierto de Australia en una final histórica. Credito: REUTERS/Jaimi Joy
Alcaraz llega a la final tras protagonizar una de las semifinales más memorables del torneo ante el alemán Alexander Zverev (3°). El murciano se impuso luego de casi cinco horas y media de juego, en un partido de enorme desgaste físico y emocional.
Durante gran parte del encuentro, el español jugó condicionado por calambres que le impidieron rendir al ciento por ciento e incluso estuvo cerca del retiro.
Zverev llegó a sacar para partido en el quinto set, pero Alcaraz mostró una fortaleza mental extraordinaria para revertir la situación y quedarse con una victoria que ya forma parte de su corta pero brillante carrera.
Si logra el título, Djokovic levantará por undécima vez el trofeo del Abierto de Australia, torneo que ya conquistó en 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 y 2023. Además, alcanzará su 25° título de Grand Slam, superando los 24 de la australiana Margaret Court y convirtiéndose en el tenista —hombre o mujer— más ganador en individuales.
Un historial que anticipa un clásico
El duelo de este domingo será el décimo enfrentamiento entre ambos, con Djokovic liderando el historial por 5 a 4. Además, será la quinta vez que se crucen en una final, instancia en la que siempre ofrecieron partidos de altísimo nivel.
Alcaraz y Djokovic definen el Abierto de Australia en una final histórica. Credito: REUTERS/Eduardo Munoz
Alcaraz se impuso en las finales de Wimbledon 2023 y 2024, mientras que Djokovic ganó en el Masters 1000 de Cincinnati 2023 y en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde logró el único gran título que faltaba en su carrera.
La final del Abierto de Australia no solo definirá al campeón del primer Grand Slam del año. También pondrá en juego la consolidación de una nueva era o la extensión definitiva de un legado irrepetible.
Alcaraz y Djokovic definen el Abierto de Australia en una final histórica. Credito: REUTERS/Eduardo Munoz
El partido promete ser un capítulo inolvidable en la historia del tenis mundial.