Australian Open

Djokovic finalista: el emotivo reencuentro con Del Potro tras vencer a Sinner

Novak Djokovic volvió a meterse en la final del Abierto de Australia tras vencer a Jannik Sinner y, ya con el partido terminado, compartió un momento emotivo con Juan Martín Del Potro en una videollamada. Entre bromas, gratitud y una frase que se volvió viral, el serbio dejó en claro cuánto valora el apoyo del argentino.