Australian Open

Djokovic hace historia en Melbourne y Sinner sobrevive al calor extremo

Novak Djokovic alcanzó un hito histórico al llegar a 400 victorias en torneos de Grand Slam y se consolidó como el jugador con más segundas semanas en majors. Mientras tanto, Jannik Sinner sufrió bajo temperaturas extremas para vencer a Eliot Spizzirri y avanzar a octavos, donde se enfrentará a Luciano Darderi.