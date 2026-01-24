Djokovic hace historia en Melbourne y Sinner sobrevive al calor extremo

El tenista serbio Novak Djokovic volvió a hacer historia en Melbourne al vencer al neerlandés Botic van de Zandschulp por 6-3, 6-4 y 7-6(4), alcanzando un hito monumental: 400 victorias en torneos de Grand Slam.
Novak Djokovic alcanzó un hito histórico al llegar a 400 victorias en torneos de Grand Slam y se consolidó como el jugador con más segundas semanas en majors. Mientras tanto, Jannik Sinner sufrió bajo temperaturas extremas para vencer a Eliot Spizzirri y avanzar a octavos, donde se enfrentará a Luciano Darderi.
Con este triunfo, Djokovic también igualó a Roger Federer como el jugador con más triunfos en el Australian Open, consolidando aún más su dominio en la Rod Laver Arena, su territorio sagrado.
El número diez del mundo avanzó a la cuarta ronda sin ceder sets y sumó un nuevo récord: 70 segundas semanas en torneos de Grand Slam, superando las 69 de Federer.
Además, a sus 38 años y 255 días, se convirtió en el jugador más veterano en alcanzar esta instancia en Melbourne desde 1988. Su próximo rival será el checo Jakub Mensik, número 16 del ranking, que derrotó al estadounidense Ethan Quinn por 6-2, 7-6(5) y 7-6(5).
El triunfo de Djokovic no solo refleja su consistencia, sino también su capacidad de dominar mental y físicamente a rivales de alto nivel.
Con su clasificación a cuarta ronda, el serbio mantiene la ambición de conquistar otro título en Melbourne y de estirar sus registros históricos en un torneo que conoce como nadie.
Su rendimiento en la pista demuestra que, incluso a casi cuatro décadas de vida, sigue siendo imbatible en los grandes escenarios.
Mientras Djokovic deslumbraba con récords, Jannik Sinner vivió una jornada de altibajos. El bicampeón defensor del Australian Open cedió un set ante el estadounidense Eliot Spizzirri y necesitó 3 horas y 45 minutos para imponerse por 4-6, 6-3, 6-4 y 6-4, bajo temperaturas que rozaron los 40 grados Celsius.
El italiano sufrió con su saque, perdiéndolo en seis ocasiones, y tuvo que recurrir a su fortaleza mental y física para superar la resistencia de su rival.
Ahora se medirá en octavos con Luciano Darderi, que derrotó a Karén Jachanov por 7-6(5), 3-6, 6-3 y 6-4, en un choque que promete ser un duelo italiano de alto voltaje. Sinner buscará así un histórico triplete de títulos consecutivos en Melbourne, una hazaña que solo Djokovic ha logrado desde 1968.
La jornada también estuvo marcada por batallas de cinco sets y partidos de resistencia extrema. Lorenzo Musetti venció al checo Tomas Machac por 5-7, 6-4, 6-2, 5-7 y 6-2 tras 4 horas y 27 minutos de juego, asegurando su primera segunda semana en el Australian Open.
El duelo fue tan intenso que se activó la nueva regla de techo cerrado por calor. Musetti enfrentará ahora a Taylor Fritz, quien eliminó a Stan Wawrinka en cuatro sets (7-6(5), 2-6, 6-4, 6-4).
Por su parte, Ben Shelton superó a Valentin Vacherot por 6-4, 6-4 y 7-6(5), y se medirá con Casper Ruud, que derrotó al croata Marin Cilic por 6-4, 6-4, 3-6 y 7-5.
La segunda semana del torneo comienza a perfilarse como un escenario de máxima exigencia física y mental, con partidos que prometen emoción hasta el último punto y récords que podrían reescribir la historia del tenis.
Djokovic a Van de Zandschulp 6-3, 6-4, 7-6(4)
Sinner a Spizzirri 4-6, 6-3, 6-4, 6-4
Darderi a Jachanov 7-6(5), 3-6, 6-3, 6-4
Musetti a Machac 5-7, 6-4, 6-2, 5-7, 6-2
Fritz a Wawrinka 7-6(5), 2-6, 6-4, 6-4
Shelton a Vacherot 6-4, 6-4, 7-6(5)
Ruud a Cilic 6-4, 6-4, 3-6, 7-5
Mensik a Quinn 6-2, 7-6(5), 7-6(5)