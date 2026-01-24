#HOY:

Argentina aplastó a Chile y definirá el título del Sur-Centro de handball ante Brasil

La Selección argentina de handball derrotó con autoridad a Chile por 37-23 en Asunción, logró su cuarto triunfo consecutivo en el torneo Sur-Centro y este sábado disputará el título ante Brasil, en un nuevo clásico sudamericano.

Argentina enfrentará a Brasil este sábado a las 20:30. El encuentro será transmitido en vivo por Fox Sports.
En una actuación sólida de principio a fin, la Selección argentina masculina de handball superó con contundencia a Chile por 37 a 23 en la cuarta fecha del Campeonato Sur-Centro que se disputa en Asunción.

El equipo dirigido por Rodolfo Jung volvió a mostrar una versión convincente, apoyada en una defensa intensa, circulación rápida del balón y una eficacia ofensiva que le permitió construir diferencias desde los primeros minutos.

El quiebre del partido se produjo en el primer tiempo, cuando los “Gladiadores” impusieron un ritmo alto y anularon los circuitos ofensivos del conjunto chileno.

Con una defensa asfixiante y un pasaje en el que dejó a su rival varios minutos sin convertir, Argentina se fue al descanso con una ventaja contundente de 17-7, resultado que prácticamente sentenció el desarrollo del encuentro en el SND Arena de la capital paraguaya.

Argentina enfrentará a Brasil este sábado a las 20:30. El encuentro será transmitido en vivo por Fox Sports.

Figuras, eficacia y funcionamiento colectivo

En el plano individual, Martín Jung fue el máximo anotador del seleccionado argentino con ocho goles, coronando una noche en la que el equipo volvió a repartir responsabilidades y a sostener un alto nivel colectivo. Agustín Unzner, elegido como el Jugador Más Valioso (MVP) del partido, aportó cuatro tantos, asistencias clave y liderazgo en los momentos de mayor intensidad.

Otro punto alto fue el arquero Juan Bar, quien respondió con solvencia cada vez que fue exigido: registró ocho atajadas y un 32% de efectividad, cifras que reflejan el buen funcionamiento defensivo del equipo y la solidez en la última línea.

Argentina, que ya había vencido a Perú, Paraguay y Uruguay, ofreció ante Chile su versión más completa del certamen, combinando orden táctico, rotación efectiva y una intensidad sostenida durante los 60 minutos.

Argentina enfrentará a Brasil este sábado a las 20:30. El encuentro será transmitido en vivo por Fox Sports.

Clásico sudamericano por el título

Con esta victoria, los “Gladiadores” aseguraron su lugar en la definición del torneo y llegarán a la última jornada con chances concretas de consagrarse campeones. Sin embargo, el formato de todos contra todos obliga a ganar el duelo decisivo ante Brasil, que llega como bicampeón y con ventaja en la diferencia de gol tras su abultada victoria sobre Perú por 66-14.

El cierre del Sur-Centro será a pura tensión y emoción: Argentina enfrentará a Brasil este sábado 24 de enero a las 20:30, en un nuevo clásico sudamericano que definirá la medalla dorada. El encuentro será transmitido en vivo por Fox Sports y también por el canal de YouTube de Coscabal.

Aunque el seleccionado argentino ya tiene asegurada su clasificación al Mundial 2027, el objetivo está claro: cerrar el torneo con una victoria ante su máximo rival y recuperar el título regional.

