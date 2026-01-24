Argentina aplastó a Chile y definirá el título del Sur-Centro de handball ante Brasil

En una actuación sólida de principio a fin, la Selección argentina masculina de handball superó con contundencia a Chile por 37 a 23 en la cuarta fecha del Campeonato Sur-Centro que se disputa en Asunción.
La Selección argentina de handball derrotó con autoridad a Chile por 37-23 en Asunción, logró su cuarto triunfo consecutivo en el torneo Sur-Centro y este sábado disputará el título ante Brasil, en un nuevo clásico sudamericano.
El equipo dirigido por Rodolfo Jung volvió a mostrar una versión convincente, apoyada en una defensa intensa, circulación rápida del balón y una eficacia ofensiva que le permitió construir diferencias desde los primeros minutos.
El quiebre del partido se produjo en el primer tiempo, cuando los “Gladiadores” impusieron un ritmo alto y anularon los circuitos ofensivos del conjunto chileno.
Con una defensa asfixiante y un pasaje en el que dejó a su rival varios minutos sin convertir, Argentina se fue al descanso con una ventaja contundente de 17-7, resultado que prácticamente sentenció el desarrollo del encuentro en el SND Arena de la capital paraguaya.
En el plano individual, Martín Jung fue el máximo anotador del seleccionado argentino con ocho goles, coronando una noche en la que el equipo volvió a repartir responsabilidades y a sostener un alto nivel colectivo. Agustín Unzner, elegido como el Jugador Más Valioso (MVP) del partido, aportó cuatro tantos, asistencias clave y liderazgo en los momentos de mayor intensidad.
Otro punto alto fue el arquero Juan Bar, quien respondió con solvencia cada vez que fue exigido: registró ocho atajadas y un 32% de efectividad, cifras que reflejan el buen funcionamiento defensivo del equipo y la solidez en la última línea.
Argentina, que ya había vencido a Perú, Paraguay y Uruguay, ofreció ante Chile su versión más completa del certamen, combinando orden táctico, rotación efectiva y una intensidad sostenida durante los 60 minutos.
Con esta victoria, los “Gladiadores” aseguraron su lugar en la definición del torneo y llegarán a la última jornada con chances concretas de consagrarse campeones. Sin embargo, el formato de todos contra todos obliga a ganar el duelo decisivo ante Brasil, que llega como bicampeón y con ventaja en la diferencia de gol tras su abultada victoria sobre Perú por 66-14.
El cierre del Sur-Centro será a pura tensión y emoción: Argentina enfrentará a Brasil este sábado 24 de enero a las 20:30, en un nuevo clásico sudamericano que definirá la medalla dorada. El encuentro será transmitido en vivo por Fox Sports y también por el canal de YouTube de Coscabal.
Aunque el seleccionado argentino ya tiene asegurada su clasificación al Mundial 2027, el objetivo está claro: cerrar el torneo con una victoria ante su máximo rival y recuperar el título regional.