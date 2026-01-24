TC2000: comenzó el armado del renovado circuito Callejero de Buenos Aires

Cada vez falta menos para el esperado regreso del Callejero de Buenos Aires al calendario del TC2000.
El TC2000 volverá a correr por las calles de Buenos Aires los días 13, 14 y 15 de marzo, en un evento que marcará el inicio de la temporada 2026. Con un trazado urbano renovado, obras ya en marcha y la presentación de los nuevos SUV de 500 caballos de potencia, la categoría más tecnológica de Sudamérica apuesta fuerte a un regreso que promete espectáculo, velocidad y un impacto masivo en la ciudad.
Cada vez falta menos para el esperado regreso del Callejero de Buenos Aires al calendario del TC2000.
A poco más de un mes del evento, la categoría dio a conocer un video oficial que permite recorrer, curva por curva, el dibujo del circuito urbano que se montará en el predio del Parque de la Ciudad y sobre la avenida Roca, escenario de la primera fecha del campeonato 2026.
El clip, titulado “La calle vuelve a ser la pista”, no solo anticipa el trazado definitivo, sino que también funciona como carta de presentación de una apuesta ambiciosa: devolver el automovilismo de alto nivel al corazón urbano porteño, combinando infraestructura callejera, velocidad y cercanía con el público.
Mientras crece la expectativa deportiva, los trabajos en pista ya están en pleno desarrollo. Tango Motorsports, promotor del 47° Campeonato Argentino de TC2000, junto al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, inició formalmente el armado del circuito urbano.
La primera etapa contempla la pavimentación de las calles internas del predio y el traslado de 1.700 muros de cemento provenientes del Autódromo “Oscar y Juan Gálvez”, que serán redistribuidos estratégicamente en el Parque de la Ciudad. Una parte sustancial del recorrido se desarrollará sobre la avenida Roca, lo que permitirá un circuito amplio y visualmente imponente.
Este trazado será compartido durante el fin de semana con el 32° Campeonato Argentino de Top Race YPF INFINIA, reforzando el carácter de evento múltiple y de gran convocatoria.
Si bien el circuito dista de los callejeros de 2012 y 2013, la organización confirmó que el diseño original se mantuvo en buena medida, aunque con una modificación clave: una recta principal considerablemente más larga. Según explicó Gabriel Furlan, la recta superará los 900 metros, con el objetivo de permitir que los autos desarrollen mayor velocidad.
La intención es clara: alejarse del concepto de callejero lento y trabado, y ofrecer un circuito urbano que combine una recta veloz con sectores de curvas lentas, donde el riesgo y la precisión serán determinantes. El nuevo ingreso a la avenida Roca y el uso de la mano lindera a la playa de estacionamiento forman parte de este rediseño.
El trabajo fue consensuado con la CDA del ACA, un aspecto que Furlan destacó como fundamental para garantizar criterios técnicos, seguridad y proyección a largo plazo de la categoría.
Será la tercera vez que el TC2000 corra en las calles de Buenos Aires. La primera, en 2012 sobre la avenida 9 de Julio, convocó a cerca de un millón de personas y quedó grabada como un hito del automovilismo nacional. En 2013, el callejero de Palermo volvió a reunir multitudes, consolidando el vínculo entre la categoría y los escenarios urbanos.
Esta edición, además, tendrá un condimento especial: será la primera vez que los nuevos SUV del TC2000, con 500 hp de potencia, recorran las calles porteñas, aportando un salto tecnológico y visual que promete elevar el espectáculo.
En las próximas semanas se pondrán a la venta las entradas para los distintos sectores del evento —Generales, Boxes, Fanzone y VIP—, en lo que se anticipa como uno de los grandes acontecimientos del automovilismo argentino de la temporada.
El TC2000 vuelve a la ciudad. Y Buenos Aires, una vez más, se prepara para vivir el rugido de los motores en sus propias calles.