Automovilismo

TC2000: comenzó el armado del renovado circuito Callejero de Buenos Aires

El TC2000 volverá a correr por las calles de Buenos Aires los días 13, 14 y 15 de marzo, en un evento que marcará el inicio de la temporada 2026. Con un trazado urbano renovado, obras ya en marcha y la presentación de los nuevos SUV de 500 caballos de potencia, la categoría más tecnológica de Sudamérica apuesta fuerte a un regreso que promete espectáculo, velocidad y un impacto masivo en la ciudad.