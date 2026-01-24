Ferrara apuesta al recambio: Las Leonas definieron la lista para la gira por Australia
El entrenador Fernando Ferrara anunció la nómina de 20 jugadoras que integrarán el seleccionado argentino femenino para la segunda ventana de la FIH Pro League 2025/26. Con seis juveniles subcampeonas del mundo y un calendario exigente, Las Leonas buscarán recuperar terreno en uno de los escenarios más complejos del circuito internacional.
El entrenador Fernando Ferrara dio a conocer la lista definitiva de 20 jugadoras que integrarán el plantel de Las Leonas para la segunda ventana de la FIH Pro League 2025/26, que se disputará en Australia entre el 10 y el 15 de febrero de 2026.
El seleccionado argentino afrontará una gira de máxima exigencia, con partidos clave ante Australia e Irlanda en la ciudad de Hobart.
Luego de un arranque irregular en la primera ventana del certamen, disputada en Santiago del Estero, donde el equipo sumó cinco puntos, el cuerpo técnico apunta a dar un salto de calidad tanto en resultados como en funcionamiento colectivo, con el foco puesto en sostener la competitividad ante potencias consolidadas.
Una gira exigente en territorio hostil
Las Leonas disputarán cuatro encuentros en apenas cinco días, una seguidilla que demandará máxima concentración física y mental.
El calendario marca los cruces frente a Irlanda los días 10 y 13 de febrero, mientras que los duelos ante el seleccionado local, Australia, se jugarán el 11 y el 14, en uno de los escenarios más difíciles del hockey internacional.
El objetivo del cuerpo técnico será sumar puntos y posicionarse mejor en la tabla general, sabiendo que cada presentación fuera de casa adquiere un valor estratégico en el desarrollo de la Pro League.
El recambio generacional empieza a tomar forma
Una de las notas más destacadas de la convocatoria es la fuerte presencia de jóvenes talentos. Seis jugadoras que fueron subcampeonas del Mundo Junior en Santiago de Chile 2025 integran la lista: Milagros Alastra, Mercedes Artola, Lara Casas, Juana Castellaro, Zoe Díaz y Victoria Falasco.
La inclusión de esta camada confirma la intención de Ferrara de acelerar el proceso de recambio generacional, incorporando progresivamente a jugadoras con proyección internacional, pero sin resignar experiencia ni liderazgo dentro del plantel.
Milagros Alastra, la joya que ilusiona
Entre las jóvenes convocadas, el nombre que más expectativa despierta es el de Milagros Alastra. La mendocina, recientemente distinguida como Rising Star of the Year, fue una de las grandes figuras de Las Leoncitas y su citación al seleccionado mayor responde tanto a su presente como a una clara apuesta de futuro.
Con una combinación equilibrada de experiencia, juventud y ambición, Las Leonas buscarán volver a posicionarse como protagonistas de la FIH Pro League y dar un golpe en territorio australiano, en una gira que puede marcar un punto de inflexión en el ciclo.
Las Leonas convocadas
Milagros Alastra, Agostina Alonso, Mercedes Artola, Brisa Bruggesser, Sofía Cairó, Lara Casas, Juana Castellaro, Cristina Cosentino, Victoria Sauze, Zoe Díaz, Eugenia Trinchinetti, Victoria Miranda, Victoria Granatto, Paula Ortiz, Valentina Raposo, Sofía Toccalino, Victoria Falasco, Agustina Gorzelany, María José Granatto y Julieta Jankunas.