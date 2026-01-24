Pro League 2025/26

Ferrara apuesta al recambio: Las Leonas definieron la lista para la gira por Australia

El entrenador Fernando Ferrara anunció la nómina de 20 jugadoras que integrarán el seleccionado argentino femenino para la segunda ventana de la FIH Pro League 2025/26. Con seis juveniles subcampeonas del mundo y un calendario exigente, Las Leonas buscarán recuperar terreno en uno de los escenarios más complejos del circuito internacional.