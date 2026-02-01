Australian Open: Alcaraz le ganó a Djokovic en una final histórica

En una final esperada por todos los fanáticos del tenis, en Melbourne, Carlos Alcaraz se quedó con el Australian Open tras imponerse en cuatro sets ante Novak Djokovic. El partido se definió por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5.
El español se quedó con su primer Abierto de Australia y completó los 4 Grand Slams a los 22 años. Legendaria actuación para una legendaria final ante el serbio que nunca se baja de un desafío. Fue 3-1 para Alcaraz pasadas las horas de juego.
En una final esperada por todos los fanáticos del tenis, en Melbourne, Carlos Alcaraz se quedó con el Australian Open tras imponerse en cuatro sets ante Novak Djokovic. El partido se definió por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5.
El encuentro se jugó en el Rod Laver Arena y superó las tres horas de duración. Alcaraz sostuvo el cierre en el cuarto set y quebró en el tramo final para definir el campeonato sin llegar al quinto parcial.
Con el resultado, el español sumó su primer Abierto de Australia y completó el Grand Slam de carrera, al haber ganado al menos una vez los cuatro torneos grandes del circuito. A los 22 años, es el más joven de la historia en conseguirlo.
Djokovic se adelantó con un primer set sólido (6-2), pero Alcaraz emparejó el desarrollo desde el segundo parcial con un 6-2 y luego pasó al frente con el 6-3 del tercer set. La definición llegó en el cuarto, donde el español cerró 7-5.
En el tramo decisivo, ambos sostuvieron servicios hasta el cierre, con Alcaraz administrando mejor los puntos largos y forzando errores en el final del set. El quiebre que lo dejó 6-5 le permitió sacar para partido y sellar el título en el game siguiente.
El cierre se dio en el 12° game del cuarto set, con Alcaraz sosteniendo el control de su turno de saque y confirmando el 7-5 para completar la victoria en cuatro parciales.
En aces, Alcaraz terminó 9 a 4 arriba. Ambos registraron 2 dobles faltas, con porcentajes similares de primer servicio: 70% para el español y 72% para el serbio.
En efectividad, Alcaraz ganó 77% de los puntos con primer saque y 57% con el segundo, mientras Djokovic quedó en 67% y 52%, respectivamente. En break points, el campeón concretó 5 de 16 y su rival 2 de 6.
En el total de puntos, Alcaraz sumó 118 contra 106 de Djokovic, una diferencia que acompañó el cambio de tendencia desde el segundo set y se sostuvo hasta el cierre del cuarto parcial.