Luego de 3 horas de partido

Australian Open: Alcaraz le ganó a Djokovic en una final histórica

El español se quedó con su primer Abierto de Australia y completó los 4 Grand Slams a los 22 años. Legendaria actuación para una legendaria final ante el serbio que nunca se baja de un desafío. Fue 3-1 para Alcaraz pasadas las horas de juego.