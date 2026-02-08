Argentina cayó 3-2 ante Corea del Sur y jugará el repechaje de Copa Davis en septiembre

Argentina perdió 3-2 ante Corea del Sur y cerró con derrota una serie que había llegado pareja al domingo, pero que terminó inclinándose por detalles y momentos clave.
La Selección argentina perdió 3-2 en Busan ante Corea del Sur y no avanzó en los Qualifiers. Según el formato oficial, ahora deberá disputar en septiembre los play-offs del Grupo Mundial I.
La definición se quebró en la jornada final. Corea se adelantó con el punto de singles y dejó a la Selección obligada a ganar el último partido para forzar el quinto, pero el local sostuvo la ventaja y cerró la serie.
El cruce dejó un saldo inmediato: Argentina no seguirá en carrera en los Qualifiers y deberá reordenar el calendario con un objetivo concreto. El equipo tendrá meses para corregir, sumar alternativas y recuperar nombres.
La ausencia de varios jugadores de peso condicionó la planificación y obligó a Javier Frana a apostar por un esquema de emergencia, con una formación que buscó competir con actitud y sostenerse desde lo colectivo.
El formato de Copa Davis marca el camino: los equipos que pierden en la primera ronda de Qualifiers vuelven a competir en septiembre en los play-offs del Grupo Mundial I. Ahí se juega el lugar y el futuro inmediato.
El rival todavía no está confirmado y se definirá por los cruces que establezca la organización. Lo cierto es que, con el golpe fresco, el desafío ya cambió de nombre: no es soñar con avanzar, sino ganar para seguir en la elite.