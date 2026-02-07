Cerúndolo sigue firme: triunfo ante Pellegrino y semifinal en el Quini 6 Rosario Challenger

Juan Manuel Cerúndolo (85°) continúa con paso sólido en el Challenger 125 de Rosario. Este viernes, en la cancha central del Jockey Club, derrotó al italiano Andrea Pellegrino (143°) por 6-4 y 6-3 y se instaló entre los cuatro mejores del torneo.
Juan Manuel Cerúndolo venció 6-4 y 6-3 al italiano Andrea Pellegrino y avanzó a semifinales del Challenger 125 de Rosario. En la próxima ronda enfrentará al ganador de Ugo Carabelli-Dellien.
Juan Manuel Cerúndolo (85°) continúa con paso sólido en el Challenger 125 de Rosario. Este viernes, en la cancha central del Jockey Club, derrotó al italiano Andrea Pellegrino (143°) por 6-4 y 6-3 y se instaló entre los cuatro mejores del torneo.
El zurdo argentino, cuarto preclasificado, fue de menos a más en un partido que tuvo tramos de tensión, cambios de ritmo y una diferencia final que se apoyó tanto en el juego como en la cabeza. Con esa victoria, quedó a una serie de la final en la ciudad.
El arranque mostró a Pellegrino agresivo, buscando líneas y tomando la iniciativa. El italiano logró el primer quiebre, pero Cerúndolo respondió de inmediato y recuperó el break en el game siguiente, sosteniéndose con variantes y buena lectura del intercambio.
Con el partido más equilibrado, “Juanma” quebró en el séptimo juego y terminó de inclinar el set con un cierre prolijo: sostuvo sus servicios y capitalizó los errores del rival para llevarse la manga por 6-4.
En el segundo set, Pellegrino intentó reactivarse, pero la respuesta de Cerúndolo llegó rápido. El argentino quebró en el quinto juego con una pelota profunda a la línea y empezó a manejar el desarrollo, sosteniendo su plan de juego y eligiendo bien los momentos para acelerar.
Un passing shot paralelo de revés, que levantó el aplauso más fuerte de la tarde, marcó el quiebre anímico. Cerúndolo administró la ventaja y selló el 6-3 con autoridad, favorecido por una doble falta del italiano en el cierre.
Ahora, el argentino espera rival: saldrá del cruce entre Camilo Ugo Carabelli (48°) y el boliviano Hugo Dellien (149°), que vuelven a verse las caras en Rosario tras haber disputado la final de la edición 2025.