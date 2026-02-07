Tenis

Cerúndolo sigue firme: triunfo ante Pellegrino y semifinal en el Quini 6 Rosario Challenger

Juan Manuel Cerúndolo venció 6-4 y 6-3 al italiano Andrea Pellegrino y avanzó a semifinales del Challenger 125 de Rosario. En la próxima ronda enfrentará al ganador de Ugo Carabelli-Dellien.