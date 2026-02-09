Tenis

Quini 6 Rosario Challenger: Camilo Ugo Carabelli se coronó bicampeón

El Challenger 125 de Rosario bajó el telón en el Jockey Club con tribunas colmadas, patio de comidas y buena logística. Camilo Ugo Carabelli revalidó el título y hubo un operativo especial por amenazas.