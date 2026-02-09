Quini 6 Rosario Challenger: Camilo Ugo Carabelli se coronó bicampeón
El Challenger 125 de Rosario bajó el telón en el Jockey Club con tribunas colmadas, patio de comidas y buena logística. Camilo Ugo Carabelli revalidó el título y hubo un operativo especial por amenazas.
Camilo Ugo Carabelli fue bicampeón del Challenger 125 de Rosario en el Jockey Club.
El Challenger 125 de Rosario llegó a su fin tras una semana intensa de tenis y un clima que, salvo pasajes puntuales, acompañó el movimiento de gente en el Jockey Club. Con la final como broche, el certamen volvió a confirmar su lugar en el calendario.
Camilo Ugo Carabelli, primer preclasificado, repitió la consagración y se llevó el trofeo por segundo año consecutivo. En la premiación, el campeón destacó el marco que ofreció el torneo y el tamaño de sus tribunas para la categoría.
Un evento que se vivió como fiesta
Más allá del cuadro, el torneo sumó valor en la experiencia del público: patio de comidas, stands de marcas y música en vivo en la zona aledaña a las canchas. La propuesta mantuvo actividad sostenida durante casi toda la semana.
Desde el jueves, la cancha central tuvo un acompañamiento fuerte, con tribunas repletas en las jornadas decisivas. Incluso la cancha 1 ganó protagonismo cuando la lluvia obligó a reprogramar y un partido pasó al escenario auxiliar.
Burruchaga se quedó con el subcampeonato
Elogios a la organización y a la atención
El certamen, organizado por la empresa Torneos, recibió elogios de varios protagonistas. Ugo Carabelli, Román Burruchaga y Juan Manuel Cerúndolo remarcaron el orden general, la comodidad de la zona de jugadores y la respuesta ante necesidades del plantel.
En lo deportivo, el público se llevó partidos con sello propio: la batalla entre Ugo Carabelli y Facundo Díaz Acosta en octavos, y el cruce entre Cerúndolo y Juan Bautista Torres, cerrado con calambres y un ace con saque de abajo que quedó entre las postales del torneo.
Amenazas y refuerzo de seguridad
El punto más delicado llegó por amenazas recibidas por algunos tenistas. Román Burruchaga y el español Nikolas Sánchez Izquierdo denunciaron amedrentaciones telefónicas con datos personales y presiones vinculadas a resultados.
La respuesta fue inmediata: el partido del español se pospuso y se disputó a puertas cerradas, mientras Burruchaga contó con custodia policial permanente y presencia de efectivos a pie de pista en los últimos días, para garantizar su seguridad.
Con un campeón que defendió el título, una final con buen nivel y tribunas que empujaron, el Challenger de Rosario cerró una semana positiva.