Juan Manuel Cerúndolo denunció amenazas constantes por apuestas: “Ya lo naturalizamos”
Tras vencer a Daniel Altmaier en el Argentina Open, Juan Manuel Cerúndolo expuso el costado más tóxico de las apuestas: dijo que las amenazas son diarias y recordó lo vivido en el Challenger de Rosario.
Cerúndolo habló tras vencer a Daniel Altmaier en el Argentina Open. Foto: Reuters
Juan Manuel Cerúndolo puso en palabras una realidad que muchos jugadores prefieren esquivar. Tras su triunfo en la primera ronda delArgentina Open ante el alemán Daniel Altmaier, el argentino habló del impacto de las apuestas y aseguró: “Recibimos amenazas todos los días”.
El tema no quedó en una frase: lo describió como parte de la rutina. Contó que los mensajes suelen ir más allá del insulto deportivo y que incluyen amenazas directas contra él y su familia, un fenómeno que, según admitió, terminó “normalizado” en el circuito.
El tenista recordó las amenazas denunciadas durante el Challenger de Rosario. Foto: Reuters
Rosario, el antecedente que encendió las alarmas
En conferencia, Cerúndolo recordó el episodio del Challenger de Rosario, donde Román Burruchaga y el español Nikolas Sánchez Izquierdo recibieron intimidaciones. “Fue bastante fuerte”, dijo, y remarcó el impacto de ver mensajes que exceden cualquier límite.
Sobre el caso de Burruchaga, fue más directo: “Lo de Román fue fuertísimo, veía los mensajes y no lo podía creer”. En esa línea, explicó que este tipo de presión aparece desde etapas tempranas, incluso cuando los jugadores compiten en Futures.
“Se llegó a un límite”
Cerúndolo también describió el clima en redes cuando los resultados no acompañan. Señaló que su Instagram se llena de comentarios agresivos cada vez que pierde y que la violencia se potencia por el dinero en juego detrás de cada partido.
A la hora de pensar soluciones, aceptó que no hay respuestas simples. “Lo ideal sería cancelar las apuestas, pero no es nada fácil. Se llegó a un límite”, planteó, exponiendo un debate que atraviesa al deporte y que vuelve a instalarse con fuerza.
Las claves del triunfo y lo que viene
Más allá del tema extradeportivo, el argentino analizó su victoria ante Altmaier. Explicó que la cancha estuvo rápida y que pudo imponer su derecha con potencia, además de sostener un alto porcentaje de primeros saques para dominar los puntos.
Su próximo compromiso en el Argentina Open será en octavos de final ante el español Pedro Martínez, con el objetivo de extender una semana que ya dejó una victoria importante y una declaración que volvió a poner al tenis frente a un problema creciente.