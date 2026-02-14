En Bahrein

Alpine reconoció una falla de procedimiento que afectó a Colapinto en el arranque del test

El equipo Alpine reconoció que el inconveniente que redujo el kilometraje de Franco Colapinto en el inicio de los ensayos de la Fórmula 1 en Bahréin se debió a un error propio. Desde la escudería aseguraron que la situación fue corregida y minimizaron el impacto de cara al resto de la pretemporada.