Alpine reconoció una falla de procedimiento que afectó a Colapinto en el arranque del test

El equipo Alpine reconoció que el inconveniente que redujo el kilometraje de Franco Colapinto en el inicio de los ensayos de la Fórmula 1 en Bahréin se debió a un error propio. Desde la escudería aseguraron que la situación fue corregida y minimizaron el impacto de cara al resto de la pretemporada.
La confirmación llegó de la mano de Steve Nielsen, quien explicó ante la prensa que la detención del A526 el miércoles respondió a una falla de procedimiento atribuible al propio equipo.
Había transcurrido poco más de una hora y media de actividad cuando Colapinto quedó detenido en el ingreso a la horquilla de la curva 8 del Circuito Internacional de Bahréin, provocando la primera bandera roja del test.
Hasta ese momento, el argentino había completado 16 vueltas. Tras una prolongada detención en boxes, logró regresar a pista, pero solo pudo sumar otros 12 giros en el resto de la sesión matutina. En total, cerró su participación del día con apenas 28 vueltas antes de ceder el monoplaza a Pierre Gasly por la tarde.
Ese registro lo dejó como el piloto con menor kilometraje en la jornada inaugural, una situación que se sumó al rodaje reducido que había tenido previamente en el shakedown de Barcelona.
Nielsen fue claro al asumir la responsabilidad: “Sí, perdimos algo de kilometraje el primer día aquí con Franco, lo cual fue una lástima. Esperamos recuperar parte de eso para él”, señaló.
Luego precisó: “Fue un error provocado por nosotros mismos del que no voy a dar detalles, pero hemos aprendido de ello y seguiremos adelante. Los test se tratan de lo que ocurre en la pista y fuera de la pista. Tuvimos un problema de procedimiento que fue un error y desde entonces lo hemos corregido”.
La detención de Colapinto no fue el único incidente para Alpine durante la semana: el jueves, con Gasly al volante, el equipo también provocó una bandera roja.
Sin embargo, desde la estructura francesa relativizaron los inconvenientes y destacaron que las pruebas de pretemporada permiten adoptar decisiones conservadoras para evitar daños mayores.
“Cuando estás en test puedes permitirte ser muy conservador”, explicó Nielsen, en referencia a la estrategia de detener el auto ante cualquier anomalía para preservar la unidad de potencia y los componentes.
Con el error identificado y corregido, Alpine buscará maximizar el kilometraje en los días restantes de ensayos, conscientes de que cada vuelta es clave en la etapa de desarrollo antes del inicio oficial del campeonato.