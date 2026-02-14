El TC inaugura la temporada 2026 en El Calafate

En una jornada que combinó clima ideal, turismo deportivo y pasión popular, miles de aficionados se dieron cita este fin de semana en El Calafate para vivir el debut de la temporada 2026 del Turismo Carretera y su categoría telonera, el TC Pista.
Con 56 inscriptos —incluyendo las flamantes incorporaciones de BMW y Mercedes-Benz— y miles de espectadores de Argentina y el exterior, la primera fecha del Turismo Carretera promete una temporada 2026 histórica.
La primera fecha del calendario, organizada por la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC), se desarrolla en el renovado Autódromo Enrique “Quique” Freile, sede ya emblemática en el automovilismo nacional.
Desde temprano, fanáticos de todo el país y también visitantes de Brasil, España, Israel, Venezuela y Chile se mezclaron en las tribunas y actividades urbanas generando un ambiente festivo y multitudinario. Pilotos y protagonistas locales se unieron al público en actividades de firma de autógrafos y entregas de merchandising, dando inicio a un programa que promete emociones fuertes desde el primer momento.
La temporada 2026 arranca con 56 autos inscriptos en Turismo Carretera, uno de los números más altos registrados en los últimos años para una apertura de campeonato, lo que refleja el entusiasmo y la salud deportiva de la categoría.
Este año trae una novedad significativa: la incorporación de las marcas Mercedes-Benz y BMW en la grilla de la máxima categoría. Equipos como Fispa Corse presentarán autos de estas marcas con pilotos como Julián Santero, Kevin Candela, Otto Fritzler y Diego Azar, marcando una expansión de origen para el automovilismo argentino.
Entre los protagonistas confirmados, también se destacan figuras consagradas del TC como Agustín Canapino —actual campeón y con número “1” en su Chevrolet Camaro—, Mariano Werner y Matías Rossi, que buscarán liderar la temporada junto a un parque automotor competitivo y diversificado.
El circuito santacruceño —el más austral del calendario nacional— se prepara para vivir una intensa actividad: entre hoy y mañana los pilotos completarán entrenamientos y luego la clasificación que definirá la grilla de cara a la carrera principal del domingo.
El Autódromo Enrique “Quique” Freile ya dejó su huella en la historia del TC: en temporadas previas pilotos como Tobías Martínez se habían consagrado ganadores en su debut, mientras que Juan Martín Trucco logró el récord de vuelta en 2025 con un Dodge Challenger NG.
La variedad de destinos y la expectativa generada responden no solo a la competitividad del certamen, sino también al crecimiento de la pasión por el TC en regiones que suman afición y público cada año.
Lejos de ser solo una fecha más en el calendario, el debut del TC en El Calafate se traduce en un impacto social y turístico para la ciudad. Con miles de aficionados en las tribunas, visitantes internacionales y actividades urbanas paralelas, la fecha se ha convertido en un evento que trasciende el deporte motor.
La presencia de fanáticos de distintas partes del mundo —que vinieron a disfrutar de las máquinas, el paisaje patagónico y la hospitalidad local— convierte el inicio de la temporada 2026 en una verdadera fiesta del automovilismo nacional.
La acción en pista comenzará con los primeros entrenamientos este sábado por la mañana, seguidos por la clasificación general más tarde ese mismo día. El domingo, la jornada definirá las series y la carrera final, donde se empezarán a sumar los primeros puntos del campeonato 2026, en lo que promete ser un año de gran competitividad.
Con récord de inscriptos, marcas históricas en pista y un circuito que ya forma parte de la tradición del TC, la apertura en El Calafate confirma que el automovilismo nacional sigue gozando de una salud deportiva envidiable.