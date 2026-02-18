Tras la jornada de amistosos en Casa Unión

Leonardo Madelón: “Unión está bien, tenemos un equipo que entiende todo”

El entrenador tatengue analizó el presente del equipo en la previa del choque del domingo frente a Aldosivi. “La semana pasada hicimos quizás el mejor partido de nuestro proceso” dijo sobre el partido con San Lorenzo y anticipó que habrá rotación para la seguidilla que se viene.