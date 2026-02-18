Leonardo Madelón: “Unión está bien, tenemos un equipo que entiende todo”

En la mañana de este miércoles, el predio Casa Unión fue escenario de una intensa jornada de ensayos futbolísticos protagonizados por la totalidad del plantel que comanda Leonardo Carol Madelón.
El entrenador tatengue analizó el presente del equipo en la previa del choque del domingo frente a Aldosivi. “La semana pasada hicimos quizás el mejor partido de nuestro proceso” dijo sobre el partido con San Lorenzo y anticipó que habrá rotación para la seguidilla que se viene.
Por un lado, el equipo titular que viene de igualar sin goles con San Lorenzo sumó rodaje contra una formación de la divisional reserva mientras que a la par un elenco alternativo aprovechó para ganar minutos de competencia contra 9 de Julio de Rafaela, elenco que se prepara para la próxima temporada del Federal A.
Con una alineación en la que se destacó la presencia de jugadores como Lucas Menossi, Braian Cuello y Diego Armando Díaz, Unión se impuso por la mínima gracias al gol convertido por Nicolás Paz en la recta final del cotejo amistoso.
De esta forma, el tatengue avanza con su puesta a punto de cara a una exigente seguidilla de partidos que incluye el choque con Aldosivi del próximo domingo 22 y las visitas a Sarmiento de Junín el jueves 26 y a Instituto de Córdoba el 1° de marzo.
Finalizada la jornada, tomó contacto con los medios de prensa el entrenador de Unión, Leonardo Madelón, quien hizo un balance del trabajo de este miércoles y del presente de su equipo.
En el inicio de la charla, el DT comentó: “Me gustó el trabajo de esta mañana porque todos pudieron sumar minutos de fútbol. El grupo que jugó contra San Lorenzo contra la reserva y después el otro bloque contra 9 de Julio. Salió muy bueno porque lo tomamos como un partido de verdad, no solo para entrenar fútbol. Hubo un buen funcionamiento y mucho ritmo de parte de ambos equipos".
"Salió un partido parejo, yo no miro el resultado en estos casos sino que valoro que jugamos contra un equipo duro de otra divisional que sabe cómo defenderse y nos obligó a atacarlos y buscar opciones. Esto de hoy lo vamos a usar como ejemplo pero nos vamos contentos porque se están poniendo todos bien”, agregó.
Consultado sobre el rendimiento de Lucas Menossi, el refuerzo que todavía no debutó oficialmente con la camiseta de Unión, Madelón explicó: “Es un jugador que yo ya lo había querido traer hace mucho. Es un chico que tiene buen manejo pero que viene atrasado de ritmo de fútbol porque la última parte de Belgrano también le costó jugar".
"Son más de dos meses que estuvo un poco parado entrenando solo y eso lleva tiempo recuperarlo porque lo que te da el fútbol no te lo da ningún profe, ni el mejor profe del mundo. No hay entrenamiento que tenga todos esos condimentos., eso solo te lo da el fútbol y esta clase de partidos son muy buenos”, dijo Leo.
En otro tramo de la rueda de prensa, y respecto de la situación física de los lesionados, el técnico reveló que “Colazo está entrenando, hace natación, bicicleta, todo lo que es aeróbico pero sin impacto porque tiene una lastimadura. Sé que hay una ruptura chiquita pero nada de gravedad. Le falta porque no puede hacer fútbol porque no quieren que choque ni que impacte con nada”.
En el caso de Fascendini, Madelón señaló que “está mejorando pero creo que no para el domingo. Ya estaría disponible después para el jueves o domingo que viene. Lo bueno es que está bien Ludueña también, está Mayson, está bien Paz. Fascendini tuvo una micro ruptura, no es nada grave pero hay que ser precavidos porque ahora hay seis partidos medio seguidos y los vamos a usar a todos”.
Volviendo al análisis de lo hecho por sus dirigidos en estas primeras 5 fechas del campeonato, el técnico rojiblanco comentó: “Yo creo que Unión está bien, tenemos un equipo que entiende todo. La semana pasada hicimos quizás el mejor partido de nuestro proceso. No de este año, del proceso. A mí fue el que más me gustó de todos".
"Someter a un equipo no es fácil. Si ganábamos, iban a decir que fue el equipo de la fecha pero como no ganamos quedó como que fue un buen partido, merecimos ganar y se acabó el cuento. Por eso cuando les digo hay que mover la red, hay que tratar de hacer hincapié en las definiciones", agregó.
"En eso vamos a trabajar. El equipo está bien, jugador más, jugador menos. Lo bueno es que tenemos el modelo de juego y nos conocen los rivales también. Hay que ir buscando variantes dentro del mismo partido pero estoy contento, estoy feliz con el grupo también”, sumó el técnico tatengue.
Consultado sobre el partido que se viene el domingo en el 15 de Abril, Leo Madelón indicó que “Aldosivi juega bien, tiene un técnico que trabaja mucho la táctica y trabaja sobre los rivales. El año pasado nosotros los enfrentamos y tuvimos chances, no las hicimos y después nos terminan ganando el partido. Va a ser duro, difícil".
"A veces a la gente le cuesta entender, piensa que como jugaste bien con San Lorenzo ahora vas a ganarle a Aldosivi. Es súper difícil, va a haber que trabajar mucho el partido. Estamos bien, el equipo genera mucho. Ahí hay unas estadísticas lindas de Liga también que muestran que el equipo tiene tenencia pero con sentido de ataque, no tenencia por solo tenerla", agregó.
Más adelante, y haciendo referencia a la seguidilla de 3 partidos en una semana que tiene por delante su equipo, el DT de Unión destacó: “Tenemos dos partidos de visitante con viajes de por medio y por eso hay que tenerlos a todos preparados y con el mayor ritmo posible. Sobre el tema refuerzos tenemos un cupo pero no lo hablamos, no lo pensé".
"Tiene que ser algo que realmente sea un cambio. No vamos a traer algo por el solo hecho de que tenemos un cupo para sumar. Tenemos mucha gente en zona de volantes, estamos bien arriba, bien atrás. Si vos me decís que quedó colgado ahí Messi, lo traemos” dijo el técnico con una sonrisa.
En el final, y respecto del objetivo de clasificarse a los playoffs con el que su equipo inició la temporada, Leonardo Madelón manifestó: Falta todavía. Si bien es un torneo cortito es todo muy parejo y se va a definir en las fechas finales como el año pasado que terminamos segundos en nuestra zona. Si nosotros creemos que esto se resuelve ahora estamos equivocados".
"Nosotros vamos a hacer todo lo mejor. El hincha que esté tranquilo que el equipo hace todo al máximo. A veces te sobra, a veces te alcanza y a veces te superan pero los pibes dan todo. Estamos comprometidos, estamos muy bien en todo así que no hay que buscar excusas. El click en algún momento capaz que vendrá o ya vino desde el inicio. No lo sabemos, pero hay que sumar" cerró el DT tatengue.
En el cotejo amistoso que se jugó esta mañana en Casa Unión, la formación alternativa de Madelón se puso a prueba con 9 de Julio de Rafaela, equipo que se prepara para una nueva edición del Torneo Federal A. Tras un cotejo muy equilibrado, la victoria quedó en manos del equipo tatengue por 1 a 0 y gracias a la aparición ofensiva del defensor Nicolás Paz.
En este choque amistoso, Unión formó con Lucas Meuli; Emiliano Álvarez, Nicolás Paz, Ignacio Isla y Bruno Pittón; Augusto Solari, Lucas Menossi, Emilio Giaccone y Nicolás Palavecino; Diego Díaz y Braia Cuello.