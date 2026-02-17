¿Quién es Benjamín Pérez?

El pibe de Unión del gol maradoneano en la cancha en que se gestó la leyenda

Corrió 80 metros con la pelota dominada, no lo pudieron alcanzar y hubo un defensor al que dejó parado con un “auto pase”. Eludió al arquero de Argentinos Juniors y convirtió. Uno de sus hermanos jugó en Unión y el otro falleció trágicamente.