¿Por qué Racing no le informa nada a Unión por la venta millonaria de Nardoni?

Juan Igancio Nardoni ya fue presentado como nuevo refuerzo del Gremio de Porto de Alegre, uno de los llamados grandes de Brasil. El mismo jugador llegó e hizo declaraciones con su flamante club. Gustavo Costas, su anterior DT, habló de su reemplazo.
Todo la info que poseen los dirigentes tatengues es gracias a los medios de comunicación: Gremio acordó 8 millones de dólares ahora y 2 millones de dólares más a futuro en bonos “alcanzables”. De esos montos, el 30 por ciento es del Tate.
Sin embargo, de acuerdo a lo que averiguó El Litoral con fuentes del departamento legal tatengue, por ahora Racing de Avellaneda sigue sin informar oficialmente, de club a club, cómo fue la venta de un número “5” que dejará a las arcas tatengues la mayor cifra de toda su historia profesional.
Cuando salgan a luz los detalles finales de esta segunda venta (de Avellaneda a Porto Alegre) y Unión sume los ingresos de esa primera transferencia (del Tate a Raciong), la sumatoria arrojará por Juan Igancio Nardoni una doble venta que no tiene ninguna comparación por el lado del 15 de Abril con ninguna venta en los años de profesionalismo por un solo futbolista.
Pero, además, la operación se realizó por el 80 por ciento de la ficha, por lo que Racing conserva el 20 por ciento de una futura venta que haga el Gremio de Porto Alegre: de ese 20 por ciento de “La Academia”, Unión sigue conservando su 30 por ciento.
De yapa, como si todo ello fuera poco, un dato no menor: por los derechos de formación que regula la FIFA entre los 14 y los 21 años, Unión deberá percibir otros 350.000 dólares; pago que deberá efectuar directamente el Gremio de Porto Alegre al Tate. O sea, por donde se lo mire, un auténtico “negoción”.
Es más, para valorizarlo en tiempos de Memoria y Balance, independientemente de los momentos del cobro, Unión recibe por esta segunda venta de Nardoni casi el mismo monto deficitario de su último ejercicio: unos tres millones de dólares.
“Nosotros nos enteramos de lo de Nardoni por los medios nacionales. Los papeles están todos en regla: impacta el 30 por ciento que tiene Unión pero no aplica la plusvalía del diez por ciento porque la operación no alcanzó los diez millones de dólares.
"Racing no nos informó ni el monto final que sería de 8 millones de dólares, ni la forma de pago y tampoco los objetivos de esos bonos por otros 2 millones de dólares”, explican desde López y Planes.
Hace varios días, el propio Gremio de Porto Alegre le puso punto final al misterio desde su cuenta oficial: “Refuerzo Tricolor. El mediocampista Juan Nardoni, campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa, llega procedente de Racing para reforzar al Tricolor”.
Al toque, Racing Club de Avellaneda hizo lo mismo: “¡Gracias Juani!. Racing vendió el 80 por ciento del pase de Juan Ignacio Nardoni a Gremio de Brasil. El mediocampista deja nuestro club con más de 100 partidos disputados, 1 título nacionales y 2 copas internacionales. Racing siempre va a ser tu hogar, Juan. ¡Te esperamos siempre!”.
El mismo “Juani”, formado en Unión, vendido a Racing y comprado por Gremio, dijo lo suyo: "No me esperaba una despedida así. Lo bueno es que quedaron las puertas abiertas. Costas es como un padre para mí, se portó muy bien al igual que sus hijos. Me voy agradecido con todos ellos", sostuvo Juan Nardoni.
Al toque el “5” agregó: "No me gustaría cruzarme a Racing en la Copa Sudamericana por el cariño que le tengo y también por la clase de jugadores que tiene". Gremio, que también se clasificó a la edición 2026 y es uno de los rivales más fuertes que tendrá la Academia en su lucha por obtener el título por segunda vez luego de lo logrado en 2024.
El mismo Gustavo Costas, ese “padre” futbolístico del ex todocampista tatengue, dijo lo que pensaba: "Tenemos a Baltasar (Rodríguez), Forneris, Zuculini, Toto Fernández y Zaracho para reemplazar a Nardoni. También está Gonzalo Sosa, que nos sorprendió mucho. Y para bien. Él está muy bien de la cabeza, sobre todo por ser un juvenil".
En consecuencia, casi todos los actores “hablaron”: Gremio y Racing en sus redes; lo dicho del propio “Juani” y hasta lo de Gustavo Costas.
Por ahora, el que no habla ni informa es el mismo Racing de Avellaneda a “su socio” que es Unión, donde además en los últimos tiempos se dieron las transferencias de Franco Pardo y Adrián “Rocky” Balboa.
Hasta acá, Unión espera y cree que siguen siendo “tiempos normales” para los usos y costumbres del mercado argento, por más que la venta haya sido al Brasileirao.
Ese “Papá Noel”, esperado en diciembre 2025 pero demorado que llegó en febrero de 2026, es la mejor noticia de los últimos tiempos por el lado de la Avenida. Por más que Racing no le cuantifica a Unión el monto oficial del mejor de todos los regalos.