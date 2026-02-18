Por la Reforma Laboral

Cuáles son los servicios que se verán afectados por el paro general de este jueves

La medida de fuerza confirmada por la CGT durará 24 horas. La central obrera llamó a detener actividades durante un día para exigir protección de derechos laborales, denunciar la pérdida de empleos y cuestionar la reforma impulsada por el Gobierno.