Cuáles son los servicios que se verán afectados por el paro general de este jueves
La medida de fuerza confirmada por la CGT durará 24 horas. La central obrera llamó a detener actividades durante un día para exigir protección de derechos laborales, denunciar la pérdida de empleos y cuestionar la reforma impulsada por el Gobierno.
Tanto el servicio urbano como el interurbano estará afectado por la medida. Foto: El Litoral
El paro general convocado por la CGTpara este jueves 19 de febrero tendrá un alcance nacional y se sentirá en la rutina diaria desde las primeras horas. La central obrera ratificó una huelga de 24 horas, sin movilización, en rechazo a puntos de la reforma laboral que se discute en el Congreso.
Transporte: el foco del impacto
El dato clave para dimensionar la jornada es el transporte. La adhesión de gremios del sector anticipa servicios interrumpidos o muy reducidos en colectivos, trenes y subtes, lo que también condicionará la apertura y el funcionamiento de otras actividades.
En Santa Fe, la seccional local de la UTA comunicó que se suma a la medida, por lo que no habrá colectivos urbanos ni servicios interurbanos (Paraná-Santa Fe) por 24 horas, desde las 0 de este jueves. La afectación alcanzará a los recorridos que conectan la capital con localidades cercanas, según la información difundida por los canales de transporte.
UTA Santa Fe confirmó su adhesión al paro. Crédito: Flavio Raina.
En el plano aerocomercial, la adhesión de gremios aeronáuticos puede derivar en cancelaciones o reprogramaciones de vuelos en distintos aeropuertos del país, con impacto dispar según la operatoria de cada terminal.
La falta de transporte público suele amplificar el efecto en cadenas de servicios. En especial, rubros que dependen de turnos presenciales o logística diaria podrían trabajar con dotaciones reducidas, incluso cuando no adhieran formalmente al paro.
Se espera que la mayoría de las aerolíneas adhieran a la medida
Bancos, escuelas y administración pública
Otro frente sensible serán los bancos: se prevé que no haya atención habitual al público en entidades públicas y privadas, aunque las operaciones digitales podrían mantenerse según cada plataforma.
En educación, el alcance será variable por provincia, pero se espera suspensión de clases en numerosos distritos, tanto en el sector público como en el privado, especialmente donde el traslado dependa del transporte urbano e interurbano.
Es probable que los negocios santafesinos no estén activos. Foto: Guillermo Di Salvatore
Salud y comercio, con funcionamiento parcial
En hospitales y centros de salud, la modalidad prevista es la de guardias mínimas, con prioridad para urgencias. La atención programada podría reordenarse de acuerdo con la adhesión de cada establecimiento y la disponibilidad de personal.
El comercio, en tanto, suele tener un impacto dispar: hay locales que abren con personal reducido y otros que directamente no operan, en especial en grandes centros urbanos, donde el transporte es determinante para la actividad cotidiana.
Uno por uno, los servicios afectados
Transporte público
Colectivos urbanos (sin servicio en Santa Fe y otras ciudades con adhesión de UTA).
Colectivos interurbanos (sin servicio en los corredores que unen Santa Fe con localidades aledañas).
Trenes urbanos y regionales (servicio afectado por adhesión de gremios ferroviarios).
Subtes y Premetro (sin servicio donde adhieran los metrodelegados).
Taxis (servicio afectado/parcial según adhesión local).
Transporte de cargas/camiones (afectación variable por adhesión de sindicatos del transporte).
Transporte aéreo
Vuelos comerciales de cabotaje (cancelaciones/reprogramaciones posibles por adhesión gremial).