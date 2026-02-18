La CGT confirmó paro general de 24 horas este jueves

El secretario del Seguro y miembro del triunvirato de la CGT, Jorge Sola, confirmó que este jueves se llevará a cabo un paro nacional de 24 horas sin movilización, advirtiendo que “la Argentina se paralizará de punta a punta”.
La central obrera llamó a detener actividades durante un día para exigir protección de derechos laborales, denunciar la pérdida de empleos y cuestionar la reforma impulsada por el Gobierno.
Junto a los otros cosecretarios de la central obrera, Cristian Jerónimo (Industria del Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), Sola aclaró que “no están en contra de una reforma laboral, pero sí de perder derechos”.
El dirigente sindical señaló que la situación socio-laboral del país es preocupante: “El empleo ha caído con 300.000 puestos de trabajo formales en los últimos dos años y FATE es un ejemplo de eso porque hoy cerró y dejó a casi mil trabajadores en la calle, con los cuales nos solidarizamos. Cada día se pierden 400 trabajos formales y en estos dos años quedaron 21.000 pymes en el camino”.
Además, advirtió que “al mismo tiempo, el endeudamiento familiar crece porque llegan a fin de mes y no alcanza, tanto por la pérdida del poder adquisitivo como por las paritarias pisadas. A esto se le suma el crecimiento de la informalidad y de la inflación que hace 8 meses no para de aumentar, más la apertura indiscriminada de importaciones. Los únicos sectores que han crecido son el financiero, el de la agroindustria, la minería y la energía, que sólo mantienen el 10% de los 300.000 puestos que se han perdido”.
Sola cuestionó el proyecto impulsado por el Gobierno: “Vienen a modernizar, pero no hablan de tecnología ni de inteligencia artificial” y señaló que la iniciativa elimina la Ley de Teletrabajo: “Dejan afuera a los trabajadores de las aplicaciones y profundizan a los monotributistas, sacándolos de poder tener su relación de dependencia”.
Asimismo, sostuvo que la medida “no genera empleo” y remarcó la necesidad de “un proyecto de inversión genuina que ponga el foco en abrir puestos de trabajo y en un sistema tributario que permita a cada pyme ofrecer empleo de manera sostenible”.
El sindicalista resaltó la falta de diálogo con el Ejecutivo y el Congreso: “Nos opusimos en todos los ámbitos: con senadores, en Diputados, con las grandes empresas y con el Ejecutivo Nacional diciéndoles que la iniciativa tiene todos los problemas para ser llevada adelante. Pusimos en la mesa un proyecto de un nuevo contrato social y en 2023 se lo entregamos a todos los candidatos a presidente, incluso al actual, con foco en la producción y el desarrollo social”.
Sola concluyó con un llamado a la reflexión política: “Nunca nos han convocado a discutir. El cambio que ofrecen es una promesa de crear trabajo, de llevar la formalidad, con un costo demasiado alto que tienen que pagar los trabajadores para que, además, esa promesa sea incumplida. Una y otra vez reclamamos diálogos constructivos y nunca tuvimos respuesta. Hicimos 12 movilizaciones, tres paros y hoy llamamos a la responsabilidad política de los diputados que van a votar, porque es ahí donde se dirime. La solución es política porque el responsable es el Ejecutivo”.