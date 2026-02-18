#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Conflicto

El Gobierno Nacional descontará el día a estatales que adhieran al paro nacional contra la reforma laboral

La administración de Javier Milei confirmó que aplicará descuentos salariales a empleados públicos que participen de la medida convocada por la CGT. La decisión se enmarca en el conflicto por los cambios laborales impulsados por el Ejecutivo.

El Gobierno nacional confirmó que descontará el día de salario a los trabajadores estatalesEl Gobierno nacional confirmó que descontará el día de salario a los trabajadores estatales
Seguinos en
Por: 

El Gobierno nacional confirmó que descontará el día de salario a los trabajadores estatales que se sumen al paro general convocado por centrales sindicales en rechazo a la reforma laboral.

La medida forma parte de la estrategia oficial frente a la protesta y busca desalentar la adhesión dentro del sector público.

El anuncio se produce en un escenario de creciente tensión entre el Gobierno y los sindicatos, en el marco del debate por la reforma laboralEl anuncio se produce en un escenario de creciente tensión entre el Gobierno y los sindicatos, en el marco del debate por la reforma laboral

Decisión oficial

La administración del presidente Javier Milei ratificó que aplicará descuentos en los haberes a los empleados estatales que no concurran a sus puestos de trabajo durante la jornada de paro. La decisión alcanza a trabajadores de la administración pública nacional y organismos descentralizados.

Desde el Ejecutivo sostienen que la medida responde al principio de “día no trabajado, día no pagado”, una postura que el Gobierno ya aplicó en otros conflictos sindicales desde el inicio de la gestión. En ese sentido, remarcan que no se trata de una sanción disciplinaria sino de la aplicación de criterios administrativos habituales.

La advertencia fue difundida en la previa del paro convocado por la CGT y otros gremios, que cuestionan los cambios impulsados por el oficialismo en materia laboral. La central obrera llamó a una huelga nacional como forma de rechazo a la reforma, que consideran regresiva en derechos laborales.

Paro de transporteParo de transporte

En paralelo, desde el Gobierno señalaron que cada organismo deberá relevar la asistencia de su personal para determinar los descuentos correspondientes. Este procedimiento ya se utilizó en medidas de fuerza anteriores, en las que también se aplicaron quitas salariales a quienes adhirieron a paros o protestas.

La postura oficial se apoya en la idea de garantizar la continuidad de los servicios públicos y limitar el impacto de las medidas gremiales. Fuentes gubernamentales indicaron que el objetivo es evitar interrupciones en áreas sensibles de la administración estatal.

Mirá tambiénLa CGT convocó a un paro general durante el tratamiento de la reforma laboral en Diputados

El contexto del paro

El anuncio se produce en un escenario de creciente tensión entre el Gobierno y los sindicatos, en el marco del debate por la reforma laboral incluida en el paquete de transformaciones impulsado por el Ejecutivo. La iniciativa apunta a modificar aspectos centrales de las relaciones laborales, lo que generó fuerte rechazo en sectores gremiales.

La CGT y otros sindicatos sostienen que los cambios propuestos afectan derechos adquiridos y precarizan condiciones de trabajo. Por ese motivo, convocaron a un paro general que incluirá movilizaciones y protestas en distintos puntos del país.

Desde el oficialismo, en cambio, argumentan que la reforma busca modernizar el mercado laboral, reducir la litigiosidad y fomentar la creación de empleo formal. Funcionarios nacionales remarcan que las modificaciones forman parte de un programa más amplio orientado a desregular la economía y flexibilizar normas que consideran obsoletas.

En este contexto, la decisión de descontar el día a estatales se interpreta como una señal política del Ejecutivo frente a la protesta sindical. El Gobierno intenta marcar una posición firme ante las medidas de fuerza y enviar un mensaje hacia el interior del sector público.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Javier Milei
CGT
Buenos Aires
Gobierno nacional
Reforma Laboral

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro