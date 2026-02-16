La reestructuración de la agenda de Milei y el Consejo de Paz como prioridad

El cronograma del presidente de la Nación, Javier Milei, ha sufrido una profunda metamorfosis en las últimas horas. Lo que inicialmente se perfilaba como una gira por Florida debió ser cancelado para priorizar una cita de mayor peso estratégico: la inauguración de la Junta de la Paz en Washington, prevista para el próximo jueves 19 de febrero.
La invitación formal de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, no solo alteró los vuelos presidenciales, sino que obligó a postergar compromisos territoriales clave en el interior del país.
Parte del Consejo de Paz que busca ampliarse. Crédito: REUTERS/Jonathan Ernst
En la semana previa, Manuel Adorni comunicó que el mandatario decidió suspender su viaje presencial a Estados Unidos programado para esta semana, donde tenía previsto disertar en el Council of the America, para abocarse a la agenda local antes del gran despliegue en la capital estadounidense. En su lugar, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, asumió la representación argentina en la Gala de Prosperidad Hispana celebrada en Mar-a-Lago.
Agenda interna
Este giro diplomático tuvo un impacto directo en la política doméstica: la visita a Maipú, Mendoza, pactada para el 18 de febrero, fue postergada. El desembarco en tierras cuyanas tenía como objetivo central apuntalar a los candidatos de La Libertad Avanza de cara a los comicios municipales del 22 de febrero, donde se definirán las bancas de los Concejos Deliberantes en seis departamentos. No obstante, el vínculo con la provincia se mantendrá firme a través de una invitación especial de Milei al gobernador Alfredo Cornejo para participar de la "Argentina Week" en Manhattan, del 9 al 11 de marzo, un evento que el embajador Alec Oxenford definió como la mayor vitrina para el mundo inversor.
Mientras tanto, el "Tour de la Gratitud" ya asoma nuevos destinos para marzo. Se espera que el 19 de ese mes el Presidente visite Tucumán, invitado por la Fundación Federalismo y Libertad, mientras que La Pampa aparece como otro de los puntos en el horizonte oficialista. En el plano legislativo, el Gobierno celebra la media sanción de la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, un proyecto que Milei considera esencial para terminar con la "distorsión" del sistema penal juvenil
Alfredo Cornejo recibió a Diego Santilli a finales de 2025.
Todos estos cambios, condimentados por la intensa semana legislativa que no lo tuvo como protagonista directo, pero sí con un seguimiento directo de las sesiones de modernización laboral en Senado y de reforma penal y acuerdo Mercosur - Unión Europea en Diputados.
Cómo sigue la agenda
El 7 de marzo, Trump convocó Milei a una reunión de mandatarios de “derecha” de Latinoamérica a que también asistirán Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador), Santiago Peña (Paraguay) y José Jeri (Perú).
Luego, entre el 9 y 11 de marzo se desarrollará el Argentina Week en Nueva York, donde Milei deberá partir rápido para regresar al sur y asistir el 11 a la ceremonia de traspaso presidencial en Chile de Gabriel Boric a Antonio Kast.
Entre el respaldo total y la cautela europea
El nuevo organismo impulsado por Donald Trump para abordar la reconstrucción de Gaza y otros conflictos globales ha nacido bajo un clima de marcada polarización internacional. La Junta está integrada por 26 líderes mundiales, entre los que se destacan figuras de peso como Benjamín Netanyahu de Israel y el emir de Qatar.
Para la administración argentina, ser miembro fundador de este bloque representa una ratificación de la alianza estratégica con Washington, consolidada tras la reciente firma de acuerdos bilaterales sobre minerales críticos.
Giorgia Meloni. Crédito: REUTERS/Remo Casilli
Sin embargo, el organismo no goza de consenso unánime. Potencias europeas como Francia, Alemania y el Reino Unido han rechazado integrarse, argumentando que las funciones de esta nueva junta se solapan con las facultades del Consejo de Seguridad de la ONU.
Por su parte, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, confirmó el pasado sábado que su país participará únicamente como "país observador" debido a incompatibilidades constitucionales que impiden una adhesión plena, aunque subrayó la importancia de mantener una presencia europea en los esfuerzos de estabilización de Oriente Medio.