En tres semanas

Milei visitará Washington, Miami y New York para ratificar su alianza con Estados Unidos

El 19 de febrero participará de la Junta de la Paz invitado por Donald Trump, el 7 de marzo fue convocado por el líder republicano a una cumbre de presidentes de América Latina, y a continuación volará desde la Florida a Manhattan para abrir "Argentina Week" con Jamie Dimon, CEO del JPMorgan