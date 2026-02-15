Trump presiona por el desarme de Hamas y anuncia fondos globales para reconstruir Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a colocar el conflicto en Medio Oriente en el centro de la agenda internacional. Este domingo reclamó el desarme total de Hamas y confirmó que avanza un esquema global para financiar la reconstrucción de la Franja de Gaza.
El mandatario sostuvo que la desmilitarización del grupo palestino es una condición central dentro del plan de posguerra y del esquema de alto el fuego negociado con mediación estadounidense tras el ataque ocurrido en octubre de 2023.
“Muy importante, Hamás tiene que cumplir con su compromiso de desmilitarización total e inmediata”, expresó Trump en su red Truth Social, marcando la posición de Washington en la nueva etapa del proceso.
El desarme como punto crítico del acuerdo
El planteo forma parte de la segunda fase del acuerdo respaldado por Naciones Unidas, que prevé el retiro gradual de tropas israelíes de Gaza, la entrega de armas por parte de Hamas y el despliegue de una fuerza internacional para garantizar la estabilidad.
El acuerdo prevé retiro israelí, reconstrucción internacional y una fuerza de estabilización.
Sin embargo, el punto sigue siendo el más delicado. Hamas reiteró en varias oportunidades que el desarme representa una “línea roja”, aunque dejó abierta la posibilidad de transferir su armamento a una futura autoridad palestina si se consolida una estructura política legítima en el territorio.
Mientras tanto, las acusaciones cruzadas por violaciones del alto el fuego continúan y mantienen la fragilidad del proceso diplomático.
Un fondo global y la creación de la “Junta de Paz”
Trump también anunció que los países que integran la denominada “Junta de Paz”, entre ellos la Argentina, comprometieron un fondo de 5000 millones de dólares destinado a la reconstrucción de Gaza.
La iniciativa se presentó inicialmente durante el Foro Económico Mundial en Davos y tendrá una reunión clave esta semana en Washington, donde se formalizarán los aportes y el esquema operativo.
Según explicó el presidente estadounidense, los países participantes no sólo financiarán obras de reconstrucción, sino que también aportarán personal para una fuerza internacional de estabilización y para estructuras de seguridad local.
“La Junta de Paz tiene un potencial ilimitado”, sostuvo Trump, quien además afirmó que el organismo trabajará en coordinación con Naciones Unidas y podría convertirse en una de las estructuras multilaterales más influyentes del escenario internacional.
La propuesta generó controversias diplomáticas, especialmente por la invitación a Vladimir Putin, cuestionada por aliados occidentales tras la invasión rusa a Ucrania en 2022.
La invitación a Vladimir Putin generó tensiones diplomáticas.
En paralelo al esquema internacional, el plan contempla la conformación de un comité tecnocrático palestino que asuma la administración de Gaza, con el objetivo de reconstruir las instituciones locales y estabilizar el territorio tras meses de guerra.
El proceso todavía enfrenta obstáculos políticos y militares, pero marca el inicio de una etapa en la que la discusión ya no se centra sólo en el alto el fuego, sino en el diseño del escenario posterior al conflicto.