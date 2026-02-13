Las preguntas del millón

Todos se preguntan si habrá guerra con Irán; si Estados Unidos va a atacar, cuándo y cómo; si Israel es el que atacará; si Irán responderá atacando múltiples objetivos; si se reavivará la guerra entre Israel y Hamás en Gaza.
La militarización de Irán y su incumplimiento de pactos generan preocupación, mientras Occidente busca frenar la influencia del régimen en la región.
¿Y todo esto, cuándo va a pasar? Objetivamente la movilización de Estados Unidos en el Medio Oriente no es poca cosa, es mucho, y nos da un indicador de certeza aproximado a lo que puede llegar a suceder. Por la contraparte, al día de hoy y a través de los años Irán ha "negociado" pactos que no ha cumplido, prorrogando en el tiempo la supervivencia del régimen de los ayatolás.
Mientras tanto, estos continúan con su estrategia de "armarse hasta los dientes", con el objetivo de blindar su permanencia en el poder y proseguir con la exportación de su guerra contra Occidente a tarvés de sus proxies o socios regionales (no olvidemos que atacaron Arabia Saudita también).
Se hace estrictamente necesario apaciguar la hoguera del Medio Oriente, que representa por un lado el 20 por ciento del comercio de petróleo más todo el intercambio comercial marítimo del Mar Rojo a nivel mundial.
Y por otro lado, Irán es la "guinda" que le falta a Estados Unidos para dominar Medio Oriente, encontrándose con la oposición de Rusia y China, que tienen en Irán un aliado de suministros para China, como parte integrante de la ruta de la seda que incluye justamente las decisiones de Moscú.
Hay que demoler el mito que habla de que al equilibrio en Medio Oriente se llega a través de los acuerdos de igualdad. Históricamente está demostrado que todos los acuerdos blandos han servido al islamismo extremista, para reforzar sus posiciones y favorecer su expansión.
Según la visión de los islamistas, este tipo de acuerdos que les permiten márgenes de acción representan una posición de debilidad del enemigo occidental y conforme a ello han actuado.
Mientras tanto se trata de difundir por las redes campañas orquestadas de comunicación permanentes de supuestos profesionales políticos, gente común que intenta demonizar la posición occidental y presentar al régimen de los ayatolás como "bebés de pecho" que están siendo agredidos de forma infame, cercenando la autodeterminación del pueblo Iraní.
Desde ya, esto es una posición premeditada para encubrir un régimen agresor y opresor evidentemente genocida que exporta muerte y desestabilización por doquier.
Informes de la realidad de la represión a la última movilización popular en Irán habla de una cifra cercana a los 100 mil muertos, más los detenidos, menuda cifra. Los sistemas de fakes news utilizan palabras, expresiones e imágenes que apuntan a las emociones; sin evidencias y sin pruebas, solo buscan perpetuar la mentira.
Encima, por la zona, Hamás está vivito y coleando, a pesar de haber perdido unos 25 mil terroristas, porque sigue reclutando y armando gente, renovándose en sus propósitos. Israel, siguiendo el Plan de Paz, les ha dado dos meses para que se desarmen, lo que no creo factible aunque Hamás considera la forma libanesa de incorporarse a estructuras civiles.
Pero los hechos no lo hacen posible: la burocracia de la paz no puede actuar y comenzar ya que no han entregado las armas. Es una paradoja, podrían integrarse a una estructura civil como ha sucedido muchas veces en Líbano, pero no pueden porque están inhabilitados por no entregar las armas.
Se estima que Hamás ha incorporado a sus filas la misma cantidad de terroristas que había perdido hasta el momento: 25 mil nuevos energúmenos dispuestos a la "Guerra Santa". Este dato sirve para comprobar que cuando se expresa que "la mayoría de los hombres en Gaza en edad de tomar las armas desde adolescentes a adultos son Hamás", es cierto.
Según informes de inteligencia se estima que Hamás ha reincorporado a sus filas un número cercano al 60 por ciento de los que tenía al inicio del conflicto y el mismo porcentaje de túneles de ataque permanecen intactos, a la vez que están trabajando en nuevos.
La tensa pausa le ha servido a la inteligencia militar identificar personal de Hamás y mapear infraestructuras terroristas. Y ha trascendido que si en marzo Hamás no entrega las armas el operativo militar pasará a tener características de intensidad "nunca vistas", ya que los procedimientos no tendrán que evitar el daño a los secuestrados.
Hoy Israel domina hasta la línea amarilla más del 50 por ciento de Gaza, las acciones posibles se realizarán dentro de la línea roja (a lo que ha quedado reducido Gaza).
Este miércoles, luego de tres horas a puertas cerradas, Benjamín Netanyahu y Donald Trump, junto a un estrecho grupo de asesores han definido seguramente líneas de acción reales e hipotéticas que marcarán la historia del conflicto y de los millones de habitantes del Medio Oriente y del mundo dadas sus implicancias geopolíticas. Hay incertidumbre por las consecuencias futuras pero es lo que hay.
El autor es un santafesino radicado en Israel desde 2002.
La "preferencia" es negociar (DW)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este miércoles en continuar las negociaciones con Irán durante una reunión con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien pide una postura más dura de Washington sobre Teherán y que se tenga en cuenta la seguridad de Israel.
La administración estadounidense reanudó la semana pasada en Omán las negociaciones sobre el programa nuclear iraní, pero mantiene la amenaza militar contra el régimen islámico si no alcanzan un acuerdo.
"No se ha tomado ninguna decisión definitiva, salvo que insistí en que las negociaciones con Irán continuarán para ver si es posible o no llegar a un acuerdo", dijo Trump en su plataforma Truth Social.
"Mientras sea posible negociar, le indiqué al primer ministro que esa será mi preferencia", agregó. Netanyahu, de visita en Estados Unidos por sexta vez desde que comenzó el segundo mandato del líder republicano, reclama que las negociaciones incluyan también el programa de misiles de Irán y no solo el tema nuclear.