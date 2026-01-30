843 días, 250 sillas

Al momento de escribir estas líneas han trasncurrido 843 días desde el nefasto 7 de octubre del 2023. En muchísimas ciudades y localidades de todo Israel en las entradas a las mismas se colocaron 250 sillas como símbolo de la esperanza de recuperar a los secuestrados vivos y muertos.
En el transcurso de la guerra con las recuperaciones parciales el número de sillas se fue reduciendo hasta que una sola silla nos recordaba que un israelí, Ran Gvili, agente de policía voluntario en el Ejército todavía se encontraba en Gaza.
En el centro de Tel Aviv se montó luego del 7 de octubre un complejo de actividades permanentes en donde familiares y voluntarios realizaron la vigilia con actividades permanentes, con la colaboración de artistas de toda índole y voluntarios.
En el predio un enorme reloj contaba los días y las horas que los secuestrados permanecían en la Franja de Gaza; el 27 de enero de 2026 el reloj se detuvo en el número arriba mencionado: 843.
Se ha cerrado una etapa sentimental muy profunda que desgarraba toda la sociedad y alimentaba movilizaciones permanentes de familiares y amplios sectores sociales. De la misma forma gran cantidad de automóviles siniestrados en el ataque a la fiesta teco nova, pintados de amarillo están diseminados por todo el país como recordatorio del siniestro evento.
La labor de inteligencia para llegar al hallazgo final concluyó con la exumacion de 250 tumbas en un cementerio de una zona de Gaza el éxito de la búsqueda se menciona como "hallar una aguja en un pajar". El trabajo simultáneo de veinte odontólogos favoreció la identificación del joven de 24 años que permanecía en Gaza .
Paradójicamente este final es el inicio de otra etapa que no será fácil, con muchos intereses involucrados, persiste la incógnita de cuáles serán los caminos para forzar al Hamás y a Yihad Islámica a la entrega de todas las armas livianas y pesadas.
El primer ministro Benjamin Netanyahu ha declarado en las últimas horas, en coincidiencia con expresiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no comenzará la reconstrucción de Gaza hasta que Hamás se desarme y se destruyan todos los túneles existentes.
En este contexto es imprescindible resaltar que en esta fecha se conmemora también un año más del fin del holocausto nazi, con la liberación del campo de concentración de Auschwitz el 27 de enero de 1945 por el ejército sovietico.
Aún sobreviven en Israel unas 110.000 personas liberadas de los campos de concentración nazis, todos ellos muy mayores, ya que superan los 90 años promedio. La expresión "no olvidar y no perdonar" está más vigente que nunca.
Es en este marco que se destaca en el hecho de la recuperación de los secuestrados y los sobrevivientes del holocausto la política estatal israelí de no abandonar a sus ciudadanos y posibilitar su regreso al país.
Es una premisa vigente. Al margen de que se viven días de incertidumbre por los acontecimientos que se avecinan, especialmente por el cerco de Estados Unidos a Irán, que se va cerrando cada vez más y se van ajustando las posiciones.
Veremos qué estrategias se van a utilizar, pero estoy seguro -al menos esa es mi visión- que el ataque es inminente y que probablemente Irán no será el primero en las acciones.
Lo que es incierto también es cómo será la respuesta iraní una vez que todo comience y cuáles serán sus objetivos, aunque seguramente Israel estará primero en la lista de objetivos y también todas las bases americanas del Medio Oriente, a saber: Jordania, Qatar, Irak, Siria. Son ocho bases permanentes, sumándole los portaviones norteamericanos.
Comienzan a trascender datos de los proyectos de los aportantes para la reconstrucción de Gaza. Son varios países, variopintos ideológicamente, lo que forzaría a una convivencia futura interdependiente entre ellos. Por el momento prevalece la oposición israelí -sin concesiones- a la participación de fuerzas militares turcas y qataríes en el enclave gazatí.
La vigilia por lo pronto ha cambiado de objetivo, la tensión se percibe en toda la sociedad esperando los acontecimientos por venir. Esperemos que no representen una escalada de violencia regional inusitada y que las acciones que se produzcan no sean de larga duración.
El autor es un santafesino radicado en Israel desde 2002.