Trump transmitió a Netanyahu su preferencia por la vía diplomática con Irán

Encuentro clave entre el presidente de los Estados Unidos y el primer ministro de Israel, en el que debatieron sobre el futuro de las negociaciones en Medio Oriente en plena tensión nuclear.

Trump dijo que las conversaciones con Irán continuarán para ver si se puede consumar o no un acuerdo, poco después de su reunión a puerta cerrada sostenida el miércoles en la Casa Blanca con Netanyahu. Foto: Xinhua / Avi Ohayon.Trump dijo que las conversaciones con Irán continuarán para ver si se puede consumar o no un acuerdo, poco después de su reunión a puerta cerrada sostenida el miércoles en la Casa Blanca con Netanyahu. Foto: Xinhua / Avi Ohayon.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este miércoles en la Casa Blanca al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y le reiteró que su “preferencia” es que “continúen” las negociaciones con Irán sobre su plan nuclear con el propósito de alcanzar un acuerdo.

“Acabo de reunirme con el primer ministro israelí, Netanyahu, y varios de sus representantes”, declaró Trump en una publicación en Truth Social. “No se llegó a nada definitivo, salvo que insistí en que las negociaciones con Irán continúen para determinar si se puede alcanzar un acuerdo”.

Advirtió que de lo contrario “simplemente tendremos que ver cuál es el resultado” y recordó que “la última vez, Irán decidió que era mejor no llegar a un acuerdo, y recibió un golpe de medianoche; eso no les funcionó”, en alusión a la guerra que incluyó ataques de fuerzas estadounidenses e israelíes en Irán. “Esperemos que esta vez sean más razonables y responsables”, añadió.

Attendees wear masks depicting U.S. President Donald Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, during the 47th anniversary of the Islamic Revolution in Tehran, Iran February 11, 2026. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY TPX IMAGES OF THE DAYLos asistentes llevan máscaras que representan al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante el 47 aniversario de la Revolución Islámica en Teherán. Foto: Majid Asgaripour / WANA.

Trump dijo que conversaron “sobre Gaza y en la región de Medio Oriente en general. Realmente hay PAZ en Oriente Medio”.

Por su parte, la Oficina de Prensa de Netanyahu emitió un comunicado que dice que las dos partes “abordaron las negociaciones con Irán, Gaza y los acontecimientos regionales”.

“El primer ministro enfatizó las necesidades de seguridad de Israel en el contexto de las negociaciones, y ambos acordaron mantener una estrecha coordinación y una comunicación continua”, dice sucintamente la oficina.

(260211) -- TEHERAN, 11 febrero, 2026 (Xinhua) -- El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, pronuncia un discurso en las celebraciones para conmemorar el 47º aniversario de la Revolución Islámica de 1979, en Teherán, Irán, el 11 de febrero de 2026. Pezeshkian afirmó el miércoles que el "muro de desconfianza" creado por Occidente y las exigencias excesivas de Estados Unidos obstaculizan el progreso de las conversaciones nucleares entre Teherán y Washington. El mandatario hizo estas declaraciones durante un discurso pronunciado en las celebraciones realizadas en la capital iraní para conmemorar el 47º aniversario de la Revolución Islámica de 1979. Pezeshkian aseguró que Irán no busca armas nucleares y que está "dispuesto a cualquier verificación al respecto". (Xinhua/Shadati) (jg) (da) (vf)El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, pronuncia un discurso en la conmemoración del 47º aniversario de la Revolución Islámica de 1979, en Teherán, Irán. Foto: Xinhua / Shadati.

La declaración no indica que se haya llegado a ninguna conclusión sobre Irán, en línea con la publicación de Trump poco después de terminada la reunión.

Del encuentro que se extendió unas tres horas participaron el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el asesor principal del presidente, Jared Kushner, y el enviado especial de Trump a Oriente Medio, Steve Witkoff.

Previamente, Netanyahu firmó el documento para su incorporación al Consejo de Paz creado por Trump para gestionar el alto el fuego en Gaza, después de las críticas iniciales al organismo alegando la composición diseñada por Washington.

“Antes de su reunión con el presidente Trump en la Casa Blanca, el primer ministro Netanyahu se registró, en presencia del secretario de Estado, Marco Rubio, como miembro del Consejo de Paz”, informó la oficina del primer ministro de Israel.

