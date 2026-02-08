Italia rechazó integrar la Junta de Paz de Trump por "límites constitucionales"

Italia descartó participar en la Junta de Paz impulsada por Donald Trump. El canciller Antonio Tajani afirmó que existe un “límite constitucional” que vuelve inviable la adhesión a un organismo liderado por una sola figura.
El pronunciamiento llegó tras contactos con autoridades estadounidenses en el marco de la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina. Tajani dijo que su país mantiene disposición a conversar sobre paz, pero por fuera de esa estructura.
La entidad fue presentada como una iniciativa para supervisar una tregua y la reconstrucción en Gaza, y luego amplió su ambición a la resolución de conflictos a escala global, según la propia caracterización difundida en el debate internacional.
En ese marco, Tajani sostuvo que Italia puede “aportar su granito de arena” en acciones concretas, como cooperación en Gaza y apoyo a la formación de fuerzas de seguridad, pero sin integrar el órgano en los términos propuestos.
Dos semanas antes, la primera ministra Giorgia Meloni ya había advertido que la “configuración actual” del organismo plantea problemas, especialmente constitucionales, lo que anticipaba la decisión italiana de marcar distancia.
En paralelo, el proyecto genera cautela en otros socios occidentales. Un reporte de TIME señaló conversaciones y reparos en Europa por el marco legal, el manejo de fondos y el alcance del organismo, con menciones a dudas en el Reino Unido.
Roma dejó abierta una vía alternativa: discutir iniciativas de paz y cooperación bajo formatos compatibles con su Constitución, y mantener el diálogo político con Washington sin comprometerse con la Junta.