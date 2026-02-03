Esteban Bullrich criticó el alineamiento de Milei y tildó a Trump de "improvisado"
El ex senador del PRO adviertió que seguir al presidente de los Estados Unidos que viene mostrando una agenda personal y transaccional puede ser perjudicial para la posición internacional de la Argentina.
El ex senador y ex ministro de Educación sostuvo que la adhesión de Argentina al Consejo de Paz “es una señal política sin debate estratégico previo”.
El ex senador del PRO Esteban Bullrich cuestionó este martes el alineamiento que mantiene el presidente Javier Milei, desde el inicio de su gestión, con respecto a la agenda política de Estados Unidos y calificó al mandatario de ese país, Donald Trump, de “improvisado”.
El hecho que tomó como ejemplo el ex funcionario macrista fue el ingreso de Argentina como miembro del Board of Peace (Consejo de Paz), el organismo creado por el propio mandatario norteamericano y presentado ante el mundo como una entidad “alternativa” para que trabaje en las zonas de conflicto bélico, como lo hace la ONU, con un foco principal puesto en la Franja de Gaza.
Contra la personalización del poder
Planteó que la decisión del presidente argentino de seguir a Donald Trump "en prácticamente todos los gestos y definiciones de política exterior expone con claridad ese problema". El ejemplo más reciente es la rápida adhesión de la Argentina a la llamada Board of Peace, una iniciativa impulsada por Trump que fue suscripta por nuestro país antes que por la mayoría de las democracias occidentales relevantes".
"No se trata de un detalle menor ni de un simple gesto diplomático: es una señal política fuerte, que expresa una voluntad de alineamiento sin matices y sin debate estratégico previo”, planteó en un reciente análisis publicado en el diario La Nación.
Esteban Bullrich lucha desde hace algunos años contra la enfermedad ELA.
En la misma línea, aseguró que dicho alineamiento “resulta particularmente problemático” cuando el eje central es la figura de Trump, un líder que “no busca iluminar el escenario internacional con decisiones prudentes, previsibles y orientadas al bien común”.
Bullrich, incluso, detalló que la conducción del mandatario estadounidense “se caracteriza por la improvisación, la personalización extrema del poder y una lógica transaccional” en los que “confunde peligrosamente”, y casi adrede, los intereses privados con las políticas públicas.
También, recordó que Trump incrementó su patrimonio personal “en más de mil millones de dólares mientras ejerce el poder” y que ese hecho no solamente es “un escándalo ético”, sino también “una señal de alarma” sobre cómo ejerce su función pública y cuál es el verdadero rol del Estado.
"Un riesgo"
Por último, aseguró que no desconoce lo que Milei “le debe” a su par estadounidense porque gracias a ello consiguió “parte de su legitimidad internacional y su triunfo electoral”: “Ese apoyo fue explícito, público y estratégico”, añadió.
“Seguir a un líder que confunde poder con negocio, fuerza con autoridad y capricho con estrategia no nos fortalece, nos debilita. No nos posiciona mejor en el mundo, nos reduce a espectadores de decisiones ajenas. La Argentina necesita una política exterior que piense, que discuta, que discrimine y que elija", sostuvo.
Y concluyó: "Porque cuando un país deja de pensar por sí mismo, empieza lentamente a desaparecer del mapa de las decisiones relevantes. Y ese es un riesgo que no deberíamos estar dispuestos a correr”.