Trump anunció que India dejará de comprar petróleo a Rusia
El presidente de Estados Unidos comunicó que el pacto alcanzado con el país que lidera Narendra Modi implica un cambio estratégico en materia petrolera, con el objetivo de que Venezuela se convierta en el proveedor final.
Trump anunció el acuerdo comercial con India, luego de una conversación con el primer ministro Narendra Modi. Foto: Archivo / REUTERS / Kevin Lamarque.
Donald Trump, anunció este lunes que llegó a un acuerdo comercial con India, luego de una conversación con el primer ministro Narendra Modi quien se comprometió a dejar de comprar petróleo ruso para adquirirlo más bien en Estados Unidos y, eventualmente, Venezuela.
Hace varios meses, Trump había anticipado que India dejaría de comprar petróleo a Rusia, lo que privaría a ese país de un ingreso crucial, utilizado en particular para financiar la guerra en Ucrania.
India "aceptó dejar de comprar petróleo ruso y adquirir mucho más de Estados Unidos y, eventualmente, de Venezuela", afirmó Trump en su red social Truth Social tras un diálogo telefónico con Modi.
Aseguró que, por su parte, India reduciría a "cero" sus barreras tanto arancelarias como regulatorias, y que además comprará "más de 500.000 millones de dólares" en productos estadounidenses.
El petróleo venezolano
Washington anunció que tomaría el control de la producción y la venta de petróleo de Venezuela tras la operación militar que a principios de enero desembocó en el derrocamiento de Nicolás Maduro, preso en Nueva York acusado de narcotráfico.
Bombas de bombeo abandonadas y dañadas por el paso del tiempo en un campo de la petrolera estatal PDVSA en el Lago de Maracaibo. Foto: REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria.
El presidente estadounidense impuso inicialmente en abril pasado un arancel recíproco del 25% sobre todas las mercancías indias, en el marco de una ofensiva proteccionista contra los socios comerciales de Estados Unidos.
Posteriormente decidió añadir en agosto un recargo del 25% sobre numerosos productos indios debido a las compras de petróleo ruso por parte de India. El acuerdo anunciado el lunes también pone fin a ese recargo, precisó a la AFP un alto funcionario estadounidense.
Servicios consulares
Venezuela y República Dominicana reanudarán los servicios consulares entre ambos países, rotos desde 2024 por cuestionamientos de Santo Domingo sobre la disputada reelección de Nicolás Maduro, y ordenaron una reconexión aérea.
El canciller venezolano, Yván Gil.
Las relaciones internacionales de Venezuela se recuperan progresivamente con el régimen interino de Delcy Rodríguez, que asumió el poder después de la caída de Maduro en una operación militar de Estados Unidos.
"Se decidió reactivar en los próximos días los servicios consulares de República Dominicana en Caracas y de Venezuela en Santo Domingo, para atender las respectivas comunidades", escribió el canciller venezolano Yván Gil en Telegram.
Venezuela rompió relaciones con República Dominicana y otros seis países el 29 de julio de 2024, después de que Santo Domingo manifestara preocupación por un opaco proceso electoral que culminó con la reelección de Maduro, considerada fraudulenta por la oposición venezolana y varios países.