Argentina celebra la liberación de un ciudadano detenido en Venezuela: “Gustavo vuelve a casa”
Según trascendió en las últimas horas, Rivara habría permanecido alojado en El Helicoide sin cargos formales ni un proceso judicial público, por lo que su situación fue considerada como detención arbitraria. Además, el Gobierno argentino recién pudo confirmar su identidad hace pocos días, debido a la falta de información oficial por parte de las autoridades venezolanas.
De acuerdo con registros oficiales, Rivara nació el 24 de junio de 1973 y tuvo domicilio en la calle Río de Janeiro, en la localidad de Castelar, provincia de Buenos Aires.
El Gobierno argentino confirmó este lunes 2 de febrero de 2026 la liberación de Gustavo Gabriel Rivara, uno de los ciudadanos argentinos que permanecía detenido de manera arbitraria en Venezuela desde principios de 2025. Rivara se presentó ante la embajada argentina en Colombia tras su excarcelación, en un hecho que reactiva el reclamo por la liberación de otros compatriotas aún retenidos, informaron medios nacionales.
La Cancillería argentina anunció a través de un comunicado en la red social X la liberación de Gustavo Gabriel Rivara, quien había sido detenido en Venezuela sin proceso público formal y catalogado como detenido arbitrariamente por organismos de derechos humanos y el propio Gobierno argentino.
Según informó el canciller Pablo Quirno, Rivara llegó este lunes a la Embajada de la República Argentina en Colombia, donde recibió asistencia consular y se le entregó la documentación necesaria para continuar su viaje.
La ONG Foro Penal, que monitorea casos de presos políticos en Venezuela, también confirmó la excarcelación del argentino, que estaba detenido desde el 1 de enero de 2025 en instalaciones del controvertido penal El Helicoide, señalado por organizaciones internacionales por violaciones a los derechos humanos.
Detención sin cargos y versiones sobre su estado de salud
El caso volvió a tomar relevancia luego de que el portal venezolano Reportes Ya difundiera datos sobre su situación personal y su estado de salud. “Se encuentra detenido, no tiene documentos ni familia reclamante. Presenta deterioro psicosocial por detención e incomunicación”, señalaba una publicación replicada por ese sitio, que se especializa en el seguimiento de arrestos considerados ilegales por organismos de derechos humanos.
En el mismo informe se adjuntaron antecedentes personales de Rivara. Allí se indica que tenía formación en teología y que, tras la muerte de su madre, comenzó a viajar por distintos países. En ese contexto, habría estado en Cuba en 2001 y registró una primera detención en Venezuela en 2002.
Aunque la liberación de Rivara fue celebrada en Argentina, el Gobierno nacional subrayó que la situación de otros compatriotas continúa siendo motivo de atención diplomática. En el comunicado oficial se reiteró el pedido de liberación de Nahuel Gallo y Germán Giuliani, dos argentinos que aún se encuentran retenidos en Venezuela bajo circunstancias consideradas arbitrarias por las autoridades argentinas.
El caso de Gallo cobró notoriedad en 2024, cuando el suboficial de Gendarmería fue detenido en territorio venezolano mientras visitaba a su pareja y su hijo. Giuliani, abogado penalista, fue detenido en ese país en mayo de 2025. Ambos casos son monitoreados por la Cancillería y organizaciones de derechos humanos.
Reacciones en Argentina
La liberación de Rivara generó reacciones en la política y en redes sociales. La senadora Patricia Bullrich celebró la noticia en su cuenta de X: “¡Gustavo vuelve a casa! Una noticia que nos alegra después de su detención arbitraria e ilegal por parte del régimen venezolano”, escribió, aunque advirtió que “aún faltan Nahuel y Germán, y seguimos trabajando para que todos regresen”.
Organizaciones de defensa de derechos humanos y colectivos civiles también expresaron alivio por la noticia, pero resaltaron la necesidad de mayor transparencia y rapidez en los procesos de liberación de detenidos en países donde existen denuncias de detenciones políticas y violaciones a garantías procesales.
La excarcelación de Gustavo Gabriel Rivara representa un avance significativo para Argentina en la defensa de los derechos de sus ciudadanos en el extranjero, en un contexto marcado por tensiones diplomáticas con Venezuela. Sin embargo, la atención continúa puesta en quienes aún permanecen detenidos, en medio de llamados a una solución humanitaria y procesos judiciales claros que permitan garantizar la libertad y seguridad de todos los afectados.