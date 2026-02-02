Reacciones políticas

Argentina celebra la liberación de un ciudadano detenido en Venezuela: “Gustavo vuelve a casa”

Según trascendió en las últimas horas, Rivara habría permanecido alojado en El Helicoide sin cargos formales ni un proceso judicial público, por lo que su situación fue considerada como detención arbitraria. Además, el Gobierno argentino recién pudo confirmar su identidad hace pocos días, debido a la falta de información oficial por parte de las autoridades venezolanas.