La defensa de Milei a Sturzenegger tras la polémica en Cancillería
El presidente habló luego de que el ministro de Desarugulación fuera cuestionado por la asignación sin licitación de un contrato por $114.044.133 a un empresa de su esposa en la casa central de la diplomacia.
Javier Milei junto a Federico Sturzenegger. Crédito: REUTERS/Agustin Marcarian
En medio del fuerte revuelo político que generó la adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores a favor de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad que dirige la esposa del ministro Federico Sturzenegger, el presidente Javier Milei decidió intervenir públicamente para defender la transparencia de la contratación.
Fiel a su estilo, el jefe de Estado no utilizó comunicados oficiales de la Casa Rosada, sino que reposteó un comentario publicado por el canciller Pablo Quirno en su cuenta de la red social X (@pabloquirno).
En el mensaje que el Presidente decidió replicar y avalar ante sus millones de seguidores, Quirno afirmó: "¡No hay absolutamente ninguna irregularidad sino todo lo contrario! Cancillería ha contratado a AACI desde 2018 para capacitar en idioma inglés a nuestro personal".
Javier Milei junto a Federico Sturzenegger.
En esa misma publicación, el funcionario apuntó a la legalidad del proceso para desligar al ministro de Desregulación de cualquier conflicto de intereses: "En esta oportunidad, al ser la Directora Ejecutiva la esposa de Federico Sturzenegger, se activó el procedimiento de integridad previsto con la intervención de la Oficina Anticorrupción y la SIGEN, quien revisó todo".
La palabra de Quirno
El canciller Pablo Quirno afirmó en redes sociales que “no hay absolutamente ninguna irregularidad” en la contratación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) por $114.044.133 para capacitación en idioma inglés, y aseguró que, al existir un vínculo familiar entre la Directora Ejecutiva de la entidad, María Josefina Rouillet, y el ministro Federico Sturzenegger, “se activó el procedimiento de integridad” con intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
El canciller argentino Pablo Quirno. Crédito: REUTERS/Tomas Cuesta
En una publicación realizada en X, Quirno indicó que Cancillería contrata a la AACI desde 2018 para capacitar en inglés al personal del organismo. En ese marco, sostuvo que en esta oportunidad, por tratarse de la esposa de Sturzenegger, quien dirige ejecutivamente la entidad, se aplicó el procedimiento previsto en el Decreto 202/2017 y que SIGEN y la OA intervinieron en la revisión del trámite.
La acusación
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto adjudicó un contrato por $114.044.133 (IVA incluido), cerca de USD 78.000 al tipo de cambio actual, para la capacitación en idioma inglés de su personal a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI).
Esta entidad tiene como directora ejecutiva a María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Rouillet se desempeña como Directora Ejecutiva de la AACI desde al menos septiembre de 2020.
La contratación se tramitó mediante una Adjudicación Simple por Especialidad y, debido a ese vínculo familiar, el expediente activó el procedimiento de integridad previsto en el Decreto 202/2017, con intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
Según consta en los documentos oficiales, la propuesta presentada por la AACI al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, fue preparada por la esposa de Sturzenegger, Josefina Rouillet.